Arzuhalcilere operasyon: 8 şüpheli gözaltında

Büyükçekmece Adliyesi önünde "Dilekçe yazılır" ibaresi yazan yaka kartları taşıyan seyyar arzuhalciler vatandaşı canından bezdirdi. Adliyeye gelen vatandaşların adeta peşinden koşarak dilekçe yazabilmek için yarış veren arzuhalcilere yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, gelen şikayetler üzerine "avukatlık kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma çerçevesinde bugün sabah saatlerinde Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından, arzuhalcilere yönelik operasyon yapıldı. Adliye önünde insanların önüne geçerek "Dilekçe yazılır" şeklinde seslenen toplamda 8 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.