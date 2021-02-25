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Arzuhalcilere operasyon: 8 şüpheli gözaltında

Büyükçekmece Adliyesi önünde vatandaşların peşinden koşarak “Dilekçe yazılır” şeklinde seslenen arzuhalcilere yönelik, gelen şikayetler üzerine, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “avukatlık kanununa muhalefet” suçundan soruşturma açıldı. Polis ekipleri tarafından Büyükçekmece Adliyesi önünde yapılan operasyonda 8 arzuhalci gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 25.2.2021 14:46 Son Güncelleme: 25.2.2021 14:47 ABONE OL
Arzuhalcilere operasyon: 8 şüpheli gözaltında

Büyükçekmece Adliyesi önünde "Dilekçe yazılır" ibaresi yazan yaka kartları taşıyan seyyar arzuhalciler vatandaşı canından bezdirdi. Adliyeye gelen vatandaşların adeta peşinden koşarak dilekçe yazabilmek için yarış veren arzuhalcilere yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, gelen şikayetler üzerine "avukatlık kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde bugün sabah saatlerinde Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından, arzuhalcilere yönelik operasyon yapıldı. Adliye önünde insanların önüne geçerek "Dilekçe yazılır" şeklinde seslenen toplamda 8 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

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Arzuhalcilere operasyon: 8 şüpheli gözaltında
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