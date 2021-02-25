Bilgi evleri ve Gençlik Merkezi'nde yüz yüze eğitimler başladı

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla yüz yüze eğitime geçici süreyle ara veren Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu süreçte öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına online eğitim hizmeti gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi de kapılarını yeniden öğrencilere açtı. Sınıf kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü eğitim birimlerine girişlerde HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılırken, derslerde maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanıyor.



BİLGİ EVLERİ LGS HAZIRLIK KURSU



6 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan bilgi evi 8. sınıf öğrencilerine; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İngilizce, İnkılap Tarihi ve Din Kültürü olmak üzere 6 branşta eğitimler veriliyor. Haftanın 5 günü gerçekleştirilen dersler, müfredat dahilinde uzman eğitimciler tarafından anlatılıyor. Derslerde bire bir soru çözümleri ve tekrarlarla öğrencilerin konuları pekiştirmesi sağlanıyor. Düzenli deneme sınavları ile değerlendirmelerin yapıldığı bilgi evlerinde rehberlik ve sosyal aktivitelerle öğrenciler psikolojik yönden de sınava hazırlanıyor.



GENÇLİK MERKEZİ YKS HAZIRLIK KURSU



Üniversiteye adaylarına yönelik gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursu da Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde yüz yüze eğitimlere yeniden başladı. 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan sınavlara hazırlık kapsamında öğrencilere Geometri, Türkçe, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Edebiyat, Coğrafya, Türkçe ve Din Kültürü dersleri veriliyor. İki grup halinde verilen eğitimler mezun gruplar için haftaiçi 5 gün, 12. sınıflar için ise hafta sonu 2 gün olarak gerçekleştiriliyor. Her Çarşamba yapılan TYT-AYT deneme sınavlarıyla öğrencilere kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı sunuluyor. Rehberlik, bire bir danışmanlık hizmetleri, seminerler ve etkinliklerle öğrencilerin bu süreçte moral bulması sağlanıyor.