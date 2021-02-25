Dev FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, ankesörlü veya büfe telefonlarından FETÖ'nün mahrem imamları ile görüştükleri belirlenen, 103'ü muvazzaf 134 asker ile 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi 148 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında bir albay, 3 binbaşı, 8 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 66 astsubay ve 25 uzman çavuşunda bulunduğu, 18'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 12'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 47'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 38'i Jandarma Genel Komutanlığı, 19'u da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli şüphelilere yönelik olarak 46 ilde düzenlenen operasyonda, 135'i gözaltına alındı. 13 şüpheli de aranıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kuvvet komutanlıklarıyla "ortak veri paylaşımına" dayalı çalışma yaptığı, ayrıca haklarında terör örgütü iltisaklı olduğuna dair veri bulunan askeri personele ilişkin kuvvet komutanlıklarında bulunmayan başta ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere itirafçı ifadesi ve diğer delillerin temin edildiği kaydedildi. Kuvvet komutanlıklarının konuyla görevli personeliyle düzenlenen toplantılar neticesinde verilerin bir araya getirilerek incelendiği ve adli soruşturmaya yeterli verisi bulunan ancak örgütle ilgili işlem kaydı bulunmayanların da tespit edildiği, adli soruşturmaya yeterli veri bulunmayan ve idari yönden değerlendirilmesi gereken verilerin de kuvvet komutanlıklarına gönderildiği ifade edildi. Bu yöntem yoluyla 13 Ekim 2020 ile 19 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 eşzamanlı operasyonda 618'i muvazzaf 652 asker hakkında işlem yapıldığı, 2 bin 432 delil dosyasının incelenmesi sonucunda da 623 kişinin ihraç edildiği bildirildi. Edirne'de de örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden, arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan 2 komiserin de bulunduğu 18'i yakalandı. Antalya'da 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer taraftan İstanbul merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.