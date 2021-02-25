Doğruları milletimize ulaştırırsak yalan balonları sönecektir

Başkan Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır ve Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan şunları söyledi:18 Ekim'de Şırnak il kongremizle başladığımız maratonumuzu bugün (dün) sona erdiriyoruz.Yaşadığımız onca saldırıya, ihanete, kumpasa rağmen milletin emanetini yere düşürmedik. Eski Türkiye yasakların, yoksullukların ülkesiydi. Kavga, kaos, huzursuzluk vardı. Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu ekonomik buhran vardı. Bugünün Türkiye'si, özgürlüklerin, özgüvenin, kalkınmanın, büyümenin, barışın, refahın ülkesidir. Vesayet prangalarını ortadan kaldırarak milli iradeyi yeniden hâkim kıldık. Vatandaşlarımızın özgürlük alanını genişleterek devletle milleti yeniden kucaklaştırdık.Milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz. Bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Bölücü örgüt zemin kaybettikçe ülkemizde huzur iklimi yükseliyor. Bölücü örgütün ve siyasi uzantılarının istismar ettikleri konular çözüme kavuşturuldu. Diyarbakır Anneleri gibi cesur insanlarımızın sayısı arttıkça terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağımıza inanıyorum. Biz doğruları milletimize daha fazla ulaştırırsak bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının yalan balonları o derece hızlı sönecektir.