Son dakika: Esenler'deki yangında faciayı önleyen kahraman SABAH’a konuştu!

SABAH'a konuşan Ahmet Karatekin (40); "Yangın olduğunu duyunca hemen takım çantasını ve en büyük merdivenimizi aldık. Binaya girmeye çalıştığımızda dış kapının kapalı olduğunu gördük. Kapının camlarını kırıp kilidi açtık. İlk işim alevler arasında kalan doğalgaz vanasını kapattım ve elektrik akışını kestim. Oluşan duman sebebiyle her yer zifiri karanlıktı. Hem önümü göremiyordum, hem de nefes almakta güçlük çekiyordum. Dumandan zehirlenmemek için polarlarımızı yüzümüze sardık. Daha sonra hemen ilk katta çıkarak orada yaşayan yaşlı çifti tahliye ettik" ifadelerini kullandı.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN İÇERİ GİRDİ

Aynı elektrikçide çalışan Mustafa Akgül (22) ise "Burada İbrahim ağabeyimiz vardı. Yangın görünce hiç düşünmeden ben içeri gireceğim, çocukları kurtarabiliriz diyerek alevlerin arasına daldı. Biz de hiç düşünmeden arkasından gittik" dedi.

Akgül "Ahmet ağabeyim ilk kattaki yaşlı insanları tahliye etmeye gitti. Ben ve bir ağabey ise bir üst kata çıkarak orada mahsur kalan çocukları kurtarmaya koyulduk. Eve girdiğimizde iki çocuk ve bir abla vardı. Çocukları ellerinden tutup aşağı indirdik. Aşağı indiğimde üstüm başım simsiyah olmuştu. İçeride çok fazla duman vardı, çok zor anlar yaşadık" diye konuştu.

Binanın ikinci katında bulunan yaşlı çiftin oğlu Mustafa Sarı "Babam 83 yaşında ve koah hastasıydı. Dumandan etkilenecek diye çok korktum. Çok şükür kötü bir şey olmadan sağ salim evden çıkarıldı" dedi.