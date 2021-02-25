Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Esenler'deki yangında faciayı önleyen kahraman SABAH’a konuştu!

Son dakika: Esenler'deki yangında faciayı önleyen kahraman SABAH’a konuştu!

Son dakika haberi... ’de meydana gelen yangında binada mahsur kalan vatandaşları tahliye eden ve mahalleli arasında kahraman ilan edilen elektrikçi esnaf SABAH’a konuştu. Canını tehlikeye atarak yangının seyrini değiştiren Karatekin  “Yangını duyunca hemen binaya girdim. Alevlerin içerisinde kalan doğalgaz vanasını kapatıp büyük bir faciayı önledik” diye konuştu.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Giriş Tarihi: 25.2.2021 11:14 Son Güncelleme: 25.2.2021 11:19 ABONE OL
Son dakika: Esenler'deki yangında faciayı önleyen kahraman SABAH’a konuştu!

SABAH'a konuşan Ahmet Karatekin (40); "Yangın olduğunu duyunca hemen takım çantasını ve en büyük merdivenimizi aldık. Binaya girmeye çalıştığımızda dış kapının kapalı olduğunu gördük. Kapının camlarını kırıp kilidi açtık. İlk işim alevler arasında kalan doğalgaz vanasını kapattım ve elektrik akışını kestim. Oluşan duman sebebiyle her yer zifiri karanlıktı. Hem önümü göremiyordum, hem de nefes almakta güçlük çekiyordum. Dumandan zehirlenmemek için polarlarımızı yüzümüze sardık. Daha sonra hemen ilk katta çıkarak orada yaşayan yaşlı çifti tahliye ettik" ifadelerini kullandı.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN İÇERİ GİRDİ
Aynı elektrikçide çalışan Mustafa Akgül (22) ise "Burada İbrahim ağabeyimiz vardı. Yangın görünce hiç düşünmeden ben içeri gireceğim, çocukları kurtarabiliriz diyerek alevlerin arasına daldı. Biz de hiç düşünmeden arkasından gittik" dedi.

Akgül "Ahmet ağabeyim ilk kattaki yaşlı insanları tahliye etmeye gitti. Ben ve bir ağabey ise bir üst kata çıkarak orada mahsur kalan çocukları kurtarmaya koyulduk. Eve girdiğimizde iki çocuk ve bir abla vardı. Çocukları ellerinden tutup aşağı indirdik. Aşağı indiğimde üstüm başım simsiyah olmuştu. İçeride çok fazla duman vardı, çok zor anlar yaşadık" diye konuştu.

Binanın ikinci katında bulunan yaşlı çiftin oğlu Mustafa Sarı "Babam 83 yaşında ve koah hastasıydı. Dumandan etkilenecek diye çok korktum. Çok şükür kötü bir şey olmadan sağ salim evden çıkarıldı" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Esenler'deki yangında faciayı önleyen kahraman SABAH’a konuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA