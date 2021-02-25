Fişlemelere 9 yıl sonra kovuşturmaya yer yoktur kararı

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde 2012 yılında başta dönemin Bağımsız Belediye Başkanı Cevdet Konak olmak üzere çok sayıda vatandaşın ilçe emniyet amirliği tarafından fişlendiği ortaya çıkmıştı. Fişleme skandalının ardından Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçlamasıyla soruşturma başlatırken TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon da kente gelerek konuya ilişkin incelemelerde bulunmuştu. Dosyaya ilişkin soruşturmayı 9 yıl sonra tamamlayan Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı 18 Şubat 2021 tarihinde konuya ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Cumhuriyet Savcısı İlker Soner Demirbilek imzasıyla fişlenen vatandaşlara yapılan tebligatta, "Müştekiler her ne kadar kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde kaydedildiği gerekçesi ile bu işlemleri yapan kamu görevlilerinden davacı ve şikâyetçi olmuş olsalar da 5237 sayılı TCK madde 135'te kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişileri açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı, herkes tarafından bilinmeyen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olmayan kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli gerçek kişiye ait her türlü bilginin anlaşılması gerektiğinin görüldüğü ve mevcut dosyada müştekilerin hakkında düzenlenen bilgi formlarında yer alan bilgilerin içeriğinin yukarıda detaylı olarak açıklandığı şekli ile bu suçun unsurlarının oluşabilmesi için gerekli kapsama girmediği ve ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan yazışmada düzenlenen bilgi formlarının ana başlıkları ile bir istihbari çalışma niteliğinde tanzim edildiği şeklinde bir ibarenin de yer aldığı göz önüne alındığında müştekilerin ifadelerinde bahsettiği, hukuka aykırı kişisel verilen fişlenmesi iddiasının isnat edilebilir bir olgu olmadığı ve soyut beyanlar dışında elde veri bulunmaması sebebi le kovuşturma imkânının bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Başsavcılık tarafından verilen kovuşturmaya yer yoktur kararına Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde itiraz edeceklerini söyleyen mağdur avukatlarından Barış Yıldırım, fişleme olayının ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmaya değinerek, "Soruşturma yaklaşık 9 yıl boyunca devam etti. Ve fakat soruşturma neticesinde Hozat Cumhuriyet Başsavcılığında Ceza Muhakemeleri Kanununun 172. Maddesi çerçevesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Karar içeriğinde yapılan işlemin istihbari bir işlem olduğunu bundan kaynaklı olarak Türk Ceza Yasasının 135. Maddesinde tanzim edilen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçunun meydana gelmeyeceği belirtildi. Biz netice itibariyle bu kararı karşı Sulh Ceza Hâkimliği nezdinde itiraz hakkımızı kullanacağız. Burada yapılan çalışmanın istihbari bir çalışma olduğu değerlendirmesine biz katılmıyoruz. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesinde güvence altına alınan özel ve aile hakkında saygı hakkı ilkesinin biz burada ihlal edildiği kanaatindeyiz. Zira basına yansıdığı şekliyle bu soruşturmada mağdur olduğunu düşündüğümüz müvekkillerimizin çeşitli istihbari faaliyet olarak değerlendirilmeyecek kişisel verileri, kişisel eğilimleri, ailesel bilgileri, siyasal eğilimleri, kişisel zevkleri yani özel hayat olarak değerlendirilebilecek pek çok olgu kayıt altına alınmış. Bu devletin güvenliği ile ilgili bir mesele değil. Açıkçası burada yapılan kişi haklarının ihlal edilmesi. Netice itibariyle tüm hukuksal yolları tüketeceğiz. Türkiye cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Bir hukuk devletinin olmazsa olmazlarından biri de kişilerin temel ve hak hürriyetlerinin güvence altında olmasıdır" dedi.



Avukat Barış Yıldırım

ALT KOMİSYONUNUN TESPİTLERİNE VURGU

Fişleme olayının ortaya çıkmasının ardından TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonun kente gelerek incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Avukat Yıldırım, "Netice itibariyle komisyonun raporunda da tespitlerinde de yapılanın hukuka aykırı olduğu ortaya konulmuştu. Bu yönde açıklamalar da yapıldı. Fiil çok açık olmasına rağmen soruşturmanın çok uzun sürmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 36. Maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının unsurlarından olan makul sürede yargılanmanın tamamlanması prensibine de aykırıdır. Yani gerek müvekkillerimize yönelik hukuka aykırı fiil gerekse de soruşturmanın bu kadar uzun sürmesi de müvekkillerimizi mağdur etmiştir" diye konuştu.

FİŞLENEN AKADEMİSYEN, "SAVCILIK FİŞLEMEYİ KABUL EDİYOR"

O dönem kardeşi ile birlikte fişleme listelerinde adı geçen Akademisyen Yalçın Çakmak, "Savcılık bize yolladığı tebligatta, gerçekleştirilen fişlemelerin jandarma komutanlığı ile yapmış olduğu müzekkereler sonucunda bir fişleme, istihbarat bilgisi olduğunu kabul etmekte fakat bunun bir suç olmadığını dile getirmekte. Taktir edersiniz ki bunun suç olup olmadığını savcılık tarafından dile getirilen ifadeler benim ve fişlenen insanlar tarafından kabul edilebilecek bir şey değil" dedi. Yapılan fişlemelerin kimlerin elinde bulunduğu konusunda endişeleri olduğunu dile getiren Çakmak, "Biz bu fişlemelerin kimlerin eline geçtiğini de bilmiyoruz. Ve aynı zamanda bu fişlemelerin muhtevasının da gelişigüzel ve tamamen bu bilgileri tutan kişilerin, istihbarat notlarını tutan kişilerin kendi algılarına göre tuttuğunu da görmekteydik. Çünkü gerek şahsıma gerek kardeşime yönelik o fişlemelerde dile getirilen hiçbir şey doğru bilgileri yansıtmamaktaydı. Dolayısıyla ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı bir insan olarak yaşamsal bir endişe duyuyorum. Çünkü bu fişlemelerin şu anda kimlerin elinde olduğunu, hangi istihbarat birimlerinin, ya da kişilerin elinde olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla savcılık verdiği kovuşturmaya yer yoktur kararını hukuk dışı buluyorum. Buna dair de avukatımız vasıtasıyla gerekli adli başvuru ve itirazlarımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.