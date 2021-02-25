HDP’li vekillerin fezlekeleri Meclis’te

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan milletvekilleri hakkında "azmettirici" suçu ile fezleke hazırlamıştı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında düzenlenen fezlekeler TBMM'ye geldi. TBMM Başkanlığı da dosyaları Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale etti. Gelen dosyalar içinde HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'e ait bir dosya da bulunuyor ancak bu Gara'ya ziyareti ile ilgili açılan soruşturmaya dönük değil.Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısından sonra fezlekelerle ilgili soruları yanıtladı ve "Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz, bu konularla alakalı Meclis'e gelir" dedi. Erdoğan, bu sözleriyle önümüzdeki günlerde HDP'lilerin dokunulmazlığının kaldırılması için sürecin başlayacağı mesajını vermiş oldu. TBMM'ye şu ana kadar milletvekilleri ile ilgili bin 300 civarında dokunulmazlık dosyası geldi. Bu dosyaların büyük bölümü HDP'li milletvekillerine ait. Bir süredir bu dosyalarla ilgili nasıl bir yöntem izleneceği üzerinde duruluyordu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 9 HDP'linin de içinde bulunduğu 33 dokunulmazlık dosyasının daha Meclis'e geldiğini açıkladı. Şentop'un verdiği bilgiye göre bu dosyalar içinde CHP'li Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlık fezlekesi ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmuyor. Dosyaların TBMM'ye ulaşması bekleniyor.HALEN Karma Komisyon gündeminde bekleyen 195 milletvekili ile ilgili bin 300 civarında dosya bulunuyor. Bu dosyaların ezici çoğunluğu HDP'li milletvekillerine ait. HDP'li 56 milletvekili hakkında 898 dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon gündeminde bekliyor. İkinci sırada CHP yer alıyor. CHP'li 97 milletvekili ile ilgili 243 dosya bulunuyor.IRAK'IN kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 vatandaşımızın PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmesi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından Gara ile ilgili paylaşım yapan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı. Fezleke TBMM'ye gönderildi.