Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni 'terörist kitabı' skandalı! Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi...

"ÖLÜMLE HER AN ATBAŞI GİDEN ATMOSFERDEYDİK"



İstanbulkitapcisi.com'da yer alan kitap tanıtımında terörist Sakine Cansız'ın terör eylemlerini öven sözlerine de yer verilmişti:

"Kişilikleri en çok zorlu süreçlerde tanırdık. Çünkü ölümle her an atbaşı giden bir atmosferdeydik. Her gün ölen hücrelerin seni fiziki olarak büyük acı içine koyuyordu. İşte böyle bir anda, ruh sağlamlığı varsa, iradeye hakimsen, ölüme gülerek gidiyorsan, inancın ruhunu kucaklamışsa, sen ölümü de düşmanı da kahredersin, ürkütürsün. Tersi durumda da ölüm korkusu seni yavaş yavaş ihanete götürür."