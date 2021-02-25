Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yeni 'terörist kitabı' skandalı! Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi...

KAFTANCIOĞLU DA, TERÖRİST SAKİNE CANSIZ'I ÖVDÜ



Canan Kaftancıoğlu, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın öldürülmesinin ardından şu paylaşımda bulundu: "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."



Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, Leyla Sönmez ve Fidan Doğan'ın öldürülmesine ilişkin şu paylaşımda bulundu: "Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırıcı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."

Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesinin ardından söz konusu paylaşımlarını sildi

KAFTANCIOĞLU, SAKİNE CANSIZ PAYLAŞIMINDAN DOLAYI PİŞMAN DEĞİL!



Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı terörist olarak görüp görmediğine dair soruya; "Ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim. (...) O yüzden bu konuda hiçbir değişiklik olmadı" yanıtını verdi

BAŞSAVCILIK: CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; Canan Kaftancıoğlu'nun kırmızı bültenle aranan bir PKK terör örgütü kurucusunun söyleminin topluma duyurulması ve ölümünün insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirmesi terör örgütü propagandası olarak değerlendiriliyor.

Başsavcılığın iddianamesinde; sanık Canan Kaftancıoğlu'nun beyanları ile Sakine Cansız'a ilişkin tweet içeriğini savunduğu ve halen aynı düşüncede olduğunu ifade ettiğine dikkat çekiliyor.

KAFTANCIOĞLU, 9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "T.C. Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.



İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkeme Heyeti; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.



Heyet; Canan Kaftancıoğlu'nu 'Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 14 Ocak 2018 tarihinde Canan Kaftancıoğlu'nun, PKK-DHKP-C terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını alanen aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarını işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.