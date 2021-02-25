Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da PKK terör örgütüne operasyon: 11 gözaltı

’da terör örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik olarak ve 'de yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 26.2.2021 03:00 ABONE OL
İstanbul’da PKK terör örgütüne operasyon: 11 gözaltı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik olarak Esenyurt ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 14 adreste gerçekleştirilen operasyona özel harekât timleri de destek verdi.



PKK GENÇLİK YAPILANMASINA YÖNELİK

Özel harekât timleri eşliğinde adreslere giren terörle mücadele ekipleri, adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınanların PKK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde oldukları iddia edildi.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da PKK terör örgütüne operasyon: 11 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA