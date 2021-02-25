İstanbul’da PKK terör örgütüne operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik olarak Esenyurt ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 14 adreste gerçekleştirilen operasyona özel harekât timleri de destek verdi.Özel harekât timleri eşliğinde adreslere giren terörle mücadele ekipleri, adreslerde uzun süre arama yaptı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınanların PKK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde oldukları iddia edildi.Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.