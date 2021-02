Kol gerdiğiniz teröristleri inlerinde bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin lokomotifliğinde kurulan yapının terörle mücadele başta, yaşanan her hadisede tel tel dökülmesi, oturduğu zeminin çürüklüğünden kaynaklanıyor. CHP, bir yanına terör örgütünün güdümündeki partiyi, diğer yanına yerli ve milli hassasiyetlerini koruduğunu umut ettiğimiz bir başka yapıyı alarak, ortaya da kimi bulursa doldurarak, kendince bir siyaset terazisi kurdu. Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir heyula var.CHP'nin içinde millet, demokrasi yoktur. CHP sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir. CHP'nin içinde milli ve yerli hassasiyet yoktur. CHP siyasetteki duruşunu ülkesine veya halkına göre değil, önüne konulan senaryolara göre belirler. Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına saplanmıştır. CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır.Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele harekâtları hem meşru hakkıdır hem de insani görevidir. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın bize yüklediği kardeşlik, dostluk, insanlık görevlerini yerine getirmek için kimseden icazet alacak değiliz. Her kim bu mücadeleye 'ama'lı, 'fakat'lı beyanlarla gölge düşürmeye kalkarsa, bilsin ki hayati bir hata içindedir. Yıllardır Batılı dostlarımıza, "Terör örgütleriyle aynı yatağa girmeyin, bunlar yılan gibidir, tabiatları icabı bir gün mutlaka sizi de ısırırlar" diyoruz. Bizi dinlemeyenlerin akıbetini seyrediyoruz. Türkiye gibi, dünyanın en köklü devletlerinden biriyle beraber olmak yerine, eli kanlı terör örgütleriyle iş tutmayı tercih edenler, hızla sürüklendikleri kara delikte kaybolup gidecek.Irak'ın kuzeyinde bir mağarada alenen infaz edilen 13 silahsız masum insanın başına gelen acı hadise bile, karşımızdaki kirli zihniyeti utandırmaya yetmemiştir. Bunlar öyle utanmaz ki, çıkıyor şu anda onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. 13 kişiyi kaçıranlar kim? Bu 5-6 yıl içinde dağ, taş demedik, Irak'ın kuzeyindeki mağaralar demedik. Bütün buraları güvenlik güçlerimizle aradık, taradık. Bunlar utanmadan, sıkılmadan "Bir şey olmaz orada sakinler, güvence altındalar" diyecek kadar yüzsüz. Kim bunlar? CHP ve ortağı HDP. Bu tezgâhı beraber çalıştırdılar. Savunma Bakanım ve İçişleri Bakanım bizzat gittiler anlattılar. Bu kadar açık ve şeffaf süreç ortaya konulurken siz ne yüzsüzsünüz ki Meclis'teki bu çalışmadan sonra yine hâlâ saldırıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bilesiniz ki bu Cumhur İttifakı, bu AK Parti iktidarı bu yolda inanarak, inançla, sizin kol gerdiğiniz o teröristleri de inlerinde bitire bitire yoluna devam edecektir.Terör örgütünü ve siyasi uzantısını korumak için bu katliamın suçunu bize yıkmaya kalkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. "Bunun sorumlusu Erdoğan'dır" diyor. Ne yüzsüzsün sen ya, ne karaktersizsin sen ya. 5-6 yıl içinde bu mücadeleyi verdik ve buna rağmen geldiğimiz nokta maalesef bu oldu, içimiz kan ağlıyor. Ama onların intikamını alacağız, onların kanlarını yerde bırakmayacağız. Bunu da böyle bilsin Bay Kemal, ortağı HDP de böyle bilsin. Beraber yine Ankara'dan İstanbul'a yürüsünler.Koronavirüs salgını tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olmuş, 2 milyon 645 bin kişinin maruz kalmasına yol açmıştır. Salgının hem sağlık boyutunda, hem ekonomide daha ağır hasara sebep olmasının önüne geçtik. Tüm dünyada ekonomiler ciddi bir daralma yaşarken, Türkiye büyümesini sürdürebilen az sayıda ülkelerden biri oldu. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sorduğu dövizlerin önemli bölümü burada kullanılmıştır. Kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa içinde olanların oyunlarını bozduk. Salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmak için herkese yönelik çok ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. CHP'nin itibar suikastlarıyla saldırdığı Berat Bey'in gösterdiği gayretlerin şahidiyiz.Tek bir vatandaşımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Üretimi, istihdamı, ticareti yeniden canlandırmanın normalleşmeden geçtiğini unutmuyoruz. Şayet, kontrolsüz bir normalleşmeye yönelirsek bir süre sonra artan vaka ve vefat sayılarıyla daha sert tedbirleri açıklamamız kaçınılmaz olacaktır. Bir an önce normalleşe kriterlerine ulaşılmasının sağlanmasını istiyorum. 2021'i yeni bir atılım yılı haline dönüştürmemiz şart. Üretim ve ihracat tarafı gayet iyi gidiyor. 180 olan Tarım Kredi Kooperatifi sayını 500'e çıkarma talimatını verdik. Ocak ayı beyaz eşya satışı ve ihracat rakamları büyü menin sürdüğünü gösteriyor.