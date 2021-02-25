Maltepe semt pazarında çöp rezaleti

İstanbul'da Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti. Gülsuyu Mahallesi'ndeki Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı. Burada işçiler sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek görevi bıraktı.

İşçilerin greve çıkması sonrasında semt pazarında çöpler toplanmadı. Pazar alanındaki çöp yığını görüntüleri, yaşanan rezaleti gözler önüne serdi. İlçede oluşan çöp yığınlarına Maltepeli vatandaşlar büyük tepki gösterdi.