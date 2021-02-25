"Normalleşmeye giren ilk il olmak istiyoruz"

Sağlık Bakanlığı'nın ilk kez geçtiğimiz hafta il bazında 7 günlük vaka sayılarını açıklamasıyla Batman ve Güneydoğu illeri, nüfusa oranla koronavirüs vakalarında en düşük değerleri ile dikkat çekmişti. Bir önceki hafta 12.49 ile en az vaka görülen Batman, son açıklanan İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda 3,21 Hakkâri, 3,91 Şırnak ve 8,71 Muş'un ardından 8,71 ile en iyi 4. İl oldu. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Şahin, "Ağustos ayının ilk haftalarında Batman Türkiye'nin en yüksek vaka sayılarının olduğu illerden biriydi. O dönemde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasından sonra Kurban Bayramına gelen vatandaşlarımızın yoğun sirkülasyonuyla beraber çok kötü günler yaşadık. Sağlık sistemimiz artık o yükü kaldıramaz hale gelmişti. İlçe hastanelerimize hastalarımızı göndermek zorunda kalmıştık. O günlerde çok ciddi tedbirler aldık. Toplantı üstüne toplantı yaptık. Hem personel anlamında hem araç gereç anlamında hem de anlamda elimizdeki bütün imkânları seferber ettik" dedi.

"HEDEFİMİZ BU BAŞARILI TABLOYU DEVAM ETTİRMEK"

Vali Şahin, "Batman'ın başarısı sıkı denetimde yatıyor. Çünkü Ağustos ayının 15'de biz bu işlere başladığımızda yüzde 14 oranında pozitifli vatandaşımızın dolaştığını tespit ettik. Yani partilere gidiyorlardı, düğünlere gidiyorlardı ve bu hastalığı çok hızlı şekilde yayıyorlardı. Şuan ise 0.1'e indi. Vatandaşlarımız hasta ise de bizim denetimlerimiz ve vatandaşlarımızın olumlu yaklaşımlarıyla birlikte evlerinde izole oluyorlar. Dolayısıyla hastalığın çıktığı yerde biz hastalığı boğup önlüyoruz. Bu sistem devam ettikten sonra eylül, ekim ve kasım aylarında ciddi anlamda iniş yaşadık. Bugün geldiğimiz noktada Batman oldukça iyi durumda. Hedefimiz bu başarılı tabloyu devam ettirmek" şeklinde konuştu.

VALİ ŞAHİN, MART AYINI İŞARET ETTİ

Açıklamasının son kısmında Batman'ın normalleşe sürecine girebileceği tarihe değinen Vali Şahin, "Vatandaşlarımız, esnafımız artık çok bunaldı. Kademeli olarak normal hayata geçişi ilk yapan, ilk başaran illerden biri olmak istiyoruz. Ancak bunu söylerken bu iyi tablo hemen tersine dönebilir. Eğer rehavete kapılırsak maske, mesafe, temizlik kurallarına uymazsak çok hızlı bir şekilde tablo değişebilir. Bu olumlu tablo devam ederse Mart ayı ile birlikle yavaş yavaş normalleşmeye geçeceğiz. Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın bize çizmiş olduğu çerçevede hareket edeceğiz. Ama tablonun olumlu şekilde mavi listede olmaya devam etmesi lazım" dedi.