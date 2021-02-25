Pandemi savaşçıları zabıtalar onurlandırıldı

Tüm dünya koranavirüs tehdidi altındayken zabıta ekipleri, pandeminin ilk günlerinden itibaren sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve hastalara her türlü desteği verdi. Caddeleri dolaşarak vatandaşa ve işyerlerine maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptılar.

Pazarlarda önce tezgah mesafelerinden başlayarak maske ve hijyen denetimleri gerçekleştirdiler, sigara ve sokağa çıkma ihlallerine engel oldular, olmaya devam ediyorlar...



Ama öyle yürek ısıtan destekleri de vardı ki Bağcılar Belediyesi Zabıta ekiplerinin; hastaneye gidemeyen Ziya ve Şerife Sütçü çiftinin 29 günlük bebeği Ali Eymen'e anne sütünü de onlar yetiştirdi, günlük iğnelerini vurdurmak isteyen onlarca hastayı hastaneye götürüp getirdi, emekli amca ve teyzelerin maaşlarını da bankamatikten çekip evlerinde teslim etti…



İşte, zabıta ekiplerinin 1 yılıdır devam eden pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmaları Bağcılar halkı tarafından büyük takdir ile karşılanırken Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da mesai arkadaşlarının her birine başarı belgesi verdi. Çağırıcı, "Tüm dünyanın korku içinde olduğu bu salgın döneminde gayretlerinizle ilçe sakinlerine güven ve cesaret verdiniz. Sizleri tebrik ediyorum" dedi.