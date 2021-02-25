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Son Dakika - açıklandı mı? ile ve

11 Mart 2020 tarihinden bu yana salgınla mücadele edilen ülkemizde “ son dakika” gelişmeleri yaşanıyor. İlk vaka tanısından bu yana ülkemizde 28 bin 285 kişi kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Yine ilk vakadan günümüze kadar geçen süre içerisinde resmi intermet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulurken Bakan Twitter hesabından son durum değerlendirmesi ve uyarılarını aktarmaya devam ediyor. bugünkü 'de koronavirüs son durum bilgilerini öğrenmek isteyenler açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 25 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika bugünkü vaka sayısı verileri.

Giriş Tarihi: 25.2.2021 18:56 Son Güncelleme: 25.2.2021 18:56 ABONE OL
Son Dakika - 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı ile 25 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı

Yurt ve dünyadan "Corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe geliyor. 2020 yılı başlarından küresel anlamda pandemi oluşturan ve ülkemizdeki etkilerini 11 Mart 2020 tarihinde göstermeye başlayan pandemiyle ilgili günlük Türkiye corona virüs tablosu bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile yanı sıra Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından kamuoyuna duyuruluyor. Salgın başından bugüne kadar toplamda 2 Milyon 655 Bin 633 kişiye koronavirüs vaka tanısı koyulurken bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı bilgileri merak edilerek 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

SON DAKİKA - 25 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan 25 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı detayları şöyle;

24 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 561
  • HASTA SAYISI: 660
  • VEFAT SAYISI: 72
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 297

İşte son 2 günün koronavirüs tabloları ile salgının seyri...

23 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 107
  • HASTA SAYISI: 633
  • VEFAT SAYISI: 75
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 546

22 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 104
  • HASTA SAYISI: 623
  • VEFAT SAYISI: 78
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 690

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (15-21 ŞUBAT)

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 68,23
  • Ankara'da 35,39
  • İzmir'de 42,67 oldu.
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Son Dakika - 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı ile 25 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı
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