SON DAKİKA: ABD'nin Patriot çarpıtmasına Savunma Sanayii kaynaklarından yanıt: Herhangi bir şartla almak zorunda değiliz

TÜRKİYE, HİÇBİR ÜRÜNÜ ŞARTLI ŞEKİLDE ALMAK ZORUNDA DEĞİL

Sözcü Kirby'nin Türkiye'nin Patriot alabilecekken S-400 almayı tercih ettiği iddiasını değerlendiren ve Patriot görüşmelerine tanık olan savunma sanayi kaynakları, "Patriotlarla ilgili görüşmelerde ABD, kırmızı çizgiler çekti. Türkiye, herhangi bir ürünü, herhangi bir şartla almak zorunda değil. 'Biz ne verirsek alırsınız, istediğimiz parayı ödersiniz' şeklinde bir tutum olmamalı. Türkiye'nin istediği şartlarda satışa onay vermediler ki bu şartlar 'kabul edilemez' değildi. Madem NATO müttefikiyiz... Çok yüksek fiyat teklif ettiler, daha sonraki tekliflerinde de fiyatı sürekli yukarı çektiler. S-400'ler için görüşmelere başladığımızda da bizimle Patriot satışı için temasa geçmediler" diye konuştu.