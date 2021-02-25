Son dakika | Ankara, İstanbul ve İzmir'de flaş normalleşme gelişmesi

Son dakika haberi: Ülke genelinde koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirler olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Ankara da mücadelede başarılı olan iller arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son iki haftada başkentte vaka sayıları ve ölüm oranları düşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulaması kapsamında Ankara'da koronavirüs vaka yoğunluk haritasında kırmızıdan sarıya döndüğü gözlemlendi. Şimdi, kurallara titizlikle uyulması halinde hedef mavi kategoriye geçmek.
SON DAKİKA BAŞKENTTE 669 BİN 708 KİŞİ AŞILANDI
Sağlık Bakanlığı verilerine göre başkentte toplamda 669 bin 708 kişi koronavirüs aşısı oldu. Bu kapsamda 533 bin 506 kişi birinci doz, 136 bin 202 kişi ise ikinci doz aşılarını yaptırdı. Vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller 1 Mart itibarıyla hemen normalleşmeye başlayacak.
Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.
3 METROPOLDE KORONAVİRÜS NORMALLEŞMESİ İÇİN ÖNCELİK ANKARA'NIN
Trendini aşağılara çektiği takdirde yasaklamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Önceki gün yayınlanan son haritaya göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39. Oranı 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in ise biraz daha gayret göstermesi gerekiyor.
KURALLARA SIKI UYMAK YETERLİ
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan bu illerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Başkentliler kurallara uyma konusunda iyi noktadalar. İstanbul ve İzmir de kötü değil. Fakat Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35. Bu durumda Ankara, düşük riskle-riskli arasında bir çizgide duruyor.
Edinilen son bilgilere göre sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri ile restoranların açılması noktasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den önce kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Bu rakamlar vatandaşlarımızı rehavete sürüklememeli. Salgın tamamen bitmediği için kurallara uymamız gerekir"