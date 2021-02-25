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Son dakika: 'da FETÖ operasyonu! 37 gözaltı kararı

Son dakika haberi.: Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 25.2.2021 09:57 Son Güncelleme: 25.2.2021 10:19 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 37 gözaltı kararı

Ankara'da 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ tarafından soruları çalarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 3'ü aktif 37 komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün sınav sorularına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı incelemeye alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3'ü aktif polis olan toplam 37 kişiyi belirledi. 37 şüphelinin yakalanması için 22 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 37 gözaltı kararı
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