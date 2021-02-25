Son dakika: Başkan Erdoğan tarafından yarın İstanbul'da açılacak! Atlas Sineması küllerinden doğdu!





10. YIL NUTKU'NUN ÇEKİLDİĞİ KAMERA SERGİLENECEK

Nuri Bilge Ceylan'dan Semih Kaplanoğlu'na, Tuncel Kurtiz'den Ahmet Uluçay'a dünyanın en önemli festivallerinden kazanılan ödüller de müzede sinemaseverlerle buluşacak. Türk Sinemasının en önemli isimlerinin, dönemine damga vuran filmlerde giydikleri kıyafet ve aksesuarlar da müzede yer alacak. 29 Ekim 1933 tarihinde, Ankara Hipodromu'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10'uncu yılı kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk tarafından okunan "10. Yıl Nutku"nun çekildiği kamera ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü özel arşiv görüntüleri de sinemaseverlerle buluşacak. Müzede ayrıca, taş baskı afişler, gerçekçi heykeller, dönem eşyaları da yer alacak.