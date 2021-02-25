Son dakika: Başkan Erdoğan tarafından yarın İstanbul'da açılacak! Atlas Sineması küllerinden doğdu!

Son dakika…Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019-2020 yıllarında yaptırılan detaylı restorasyon ile tarihi Atlas Binası özgün yapısına kavuşturularak İstanbul Sinema Müzesi olarak yeniden kapılarını açıyor.
ÖZGÜN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKARILDI
Zaman içerisinde yapılan müdahaleler nedeniyle özgün özellikleri deforme olan binada yapılan restorasyon çalışması, eşsiz tavan bezemeleri, tavan resimleri de ortaya çıkarıldı. Ayrıca duvar yüzeyleri çimento esaslı sıvalardan tamamen arındırılarak bina özgün kimliğine kavuşturuldu. Duvar ve tavanlarda yapılan araştırma neticesinde duvarlardaki 12, tavandaki 9 sıva ve boya katmanı temizlenerek giriş, ilk yapıldığı dönemdeki özgün haline dönüştürüldü. Yapının birinci katında Putto adı verilen klasik dönem mitolojik karakterler de ortaya çıkarıldı.
YEŞİLÇAM'IN YENİ MERKEZİ
Tarihi binada 19 Şubat 1948'de açılan Atlas Sineması da restorasyon kapsamında sahnesinden koltuklarına, ses sisteminden fuayesine kadar baştan aşağı yenilendi. Sinemanın çatısından ve tavanından yaklaşık 270 ton yük kaldırılırken yeni iklimlendirme sistemi pandemi koşulları gözetilerek yüzde yüz temiz hava ile çalışacak şekilde uygulandı. Yeni yüzüyle galaların ve temsillerin Yeşilçam'daki merkezi olacak Atlas Sineması'nda sürekli tematik programlar, festival gösterimleri, yönetmen buluşmaları ve ustalık sınıfları etkinlikleri düzenlenecek.
TÜRK SİNEMASI DİJİTAL MASADA
8 bin 406 film, 31 bin 106 oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve Türk sinemasının emekçilerini yaşatmak amacıyla tasarlanan ileri teknoloji ürünü masa, Türk sinemasını ziyaretçilere sunacak. Etkileşimli dijital masa uygulaması dünyada bir sinema müzesinde ilk kez kullanılacak. Müzede, film yapımında devrim yaratan dört kamera (Bell & Howell Type 2709 - Pathé - Bell & Howell Model 414 Director Series 8mm Camera (Super8) sergilenecek. Türk sinemasının en eğlenceli telefon sahneleri nostaljik telefonların ahizeleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Film endüstrisinde sıklıkla kullanılan ve nesneleri olmadıkları yerlerde gösterebilmeyi sağlayan yeşil perde ise ziyaretçiler oyunculuk deneyimi yaşayacak.
3 BOYUTLU HABABAM SINIFI
Türk sinemasının hafızasında yer etmiş Süt Kardeşler, Neşeli Günler ve Muhsin Bey gibi filmlerden seçilmiş sahneler, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak fotoğraflar üzerine yönlendirilen tabletler ile canlandırılacak. Ziyaretçiler, 1970'li yıllarda 2d teknolojisi ile çekilmiş Hababam Sınıfı ve Üç Tekerlekli Bisiklet filmlerinin sahnelerini ilk defa 3 boyutlu halde izleyebilecek.
1890 TARİHLİ SİNEMATOGRAF
Müzede, sinema tarihine ışık tutan, yüksek koleksiyon değerine sahip objeler de sergilenecek. Sinemanın teknolojik gelişiminin eşiği olarak bilinen 1800'lü yılların büyülü fenerleri, stereoskopları ve ilk projeksiyon makinaları da koleksiyonun parçaları arasında yer aldı. Lumiere kardeşlerin 1890 tarihli sinematografı, sessiz sinema döneminin ikonik kameraları, Buster Keaton'ın "Kameraman" filmiyle özdeşleşmiş Prevost kamerası ve Birinci Dünya Savaşı'nın görüntülerinin çekilmiş olduğu Moy&Bastie kamera da müzede sergilenecek.
10. YIL NUTKU'NUN ÇEKİLDİĞİ KAMERA SERGİLENECEK
Nuri Bilge Ceylan'dan Semih Kaplanoğlu'na, Tuncel Kurtiz'den Ahmet Uluçay'a dünyanın en önemli festivallerinden kazanılan ödüller de müzede sinemaseverlerle buluşacak. Türk Sinemasının en önemli isimlerinin, dönemine damga vuran filmlerde giydikleri kıyafet ve aksesuarlar da müzede yer alacak. 29 Ekim 1933 tarihinde, Ankara Hipodromu'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10'uncu yılı kutlamalarında Mustafa Kemal Atatürk tarafından okunan "10. Yıl Nutku"nun çekildiği kamera ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü özel arşiv görüntüleri de sinemaseverlerle buluşacak. Müzede ayrıca, taş baskı afişler, gerçekçi heykeller, dönem eşyaları da yer alacak.