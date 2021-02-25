SON DAKİKA: Bazı illerde tam kapanma olabilir mi? Bilim Kurulu Üyesi sabah.com.tr'ye açıkladı...

Koronavirüs vaka ve hasta sayısı son günlerde yeniden artışa geçti. Hal böyle olunca 'normalleşme' ve 'sert tedbir' tartışmaları alevlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası 1 Mart'tan itibaren az riskli illerden başlayarak tedbirlerin gevşetileceğini açıklamıştı. Başkan Erdoğan bugünkü açıklamasında ise dikkat çeken ifadeler kullandı, vakalara bağlı olarak sert tedbirlerin de gelebileceğinin altını çizdi. Peki, bazı illerde kısıtlamalar esnetilirken, bazı illerde hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması vb. tedbirler alınabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mustafa Hasöksüz bu sorunun yanıtını sabah.com.tr'ye verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NORMALLEŞME UYARISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemine dikkat çekti, normalleşmenin ticaret, üretim gibi tüm alanlarda önemli olduğunu bildiklerini aktardı. Erdoğan, normalleşme için 1 Mart tarihini işaret etti ama bir yandan da vaka artışından dolayı yeni tedbir vurgusu yaptı.
Erdoğan, AK Parti grup toplantısında şöyle konuştu:
Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunun için milletimden sabır istiyorum. Sadece bizim normalleşme adımları atmamız da yetmiyor. Yakın ekonomik ve insani ilişkilerin bulunduğu Avrupa ile yürümesi şart.
Eğitimde ilk adımları atmaya başladık. 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerimizde adımlar atılmaya başlanacaktır. Vatandaşlarımızdan seyir durumunu yakından takip etmek suretiyle bir an önce normalleşme kriterine ulaşılmasını sağlamalarını bekliyorum. Aksi halde vaka ve ölüm sayılarını hedef seviyelerin altına düşürerek salgını tamamen yenmekte zorlanırız.
KARADENİZ ALARM VERİYOR: ART ARDA ÖNLEM HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il vaka bazlı haritayı paylaştı. Haritada Karadeniz illerinin alarm verdiği görüldü.
Son verilere göre, vaka yoğunluğunun en fazla olduğu il Ordu oldu. Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi. Ordu'yu her yüz bin kişide 200 barajını aşan Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize takip etti.
Gelişmeler üzerine Karadeniz'deki illerden kısıtlama haberleri de gelmeye başladı.
Ordu ilk önlem alınan il olurken, yerinde karar dönemine de resmen geçilmiş oldu.
Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında yapılan toplantıda, cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılması, evlerde toplu olarak bir araya gelinme ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Mevsim koşulları gereği kar yağışı olduğu için tarımsal faaliyetlerin bulunmadığı gerekçesiyle çiftçi kayıt belgesi olan vatandaşların hayvancılık yapanlar hariç, çiftçilik faaliyeti için köy ve yaylalara çıkmalarına izin verilmemesine karar verildi.
15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında 5'inci sırada yer alan Rize'de de artan vaka sayıları üzerine uygulanan tedbirlere ilaveler getirildi. Kentte iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı, sıkı denetimler yapılması kararlaştırıldı.
TOKAT'TA NİKAHLAR ERTELENDİ, HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI
Tokat'ta, İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı. Vali Ozan Balcı, 10 gün süresince düğün ve nikahların ertelendiğini, spor salonları ve hayvan pazarlarının ise kapatıldığını söyledi.
KARADENİZ MUTASYONU MU OLUŞTU?
Vaka sayılarının çok hızlı şekilde yayıldığı Karadeniz ile ilgili 'Has Mutasyon' iddiası ortaya atıldı. Karadeniz mutasyonu sözleri endişe yaratırken, sabah.com.tr'ye konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mustafa Hasöksüz, "Bugün Bilim Kurulu toplantımız var. Bunu orada masaya yatıracağız." dedi.
YERİNDE KARAR DÖNEMİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerinde karar dönemine geçildiğini duyurmuştu. Bu doğrultuda önlemler alınmaya başlanırken, bazı illerde normalleşme bazı illerde ise daha sert tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. Karadeniz için, 'tam kapanma' tartışmaları başlarken, gelişmeler yakından izleniyor.
BAZI İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLABİLİR Mİ?
Yerinde karar dönemi ile merak edilen, 'Bazı illerde tam kapanma olabilir mi?' sorusunu yönelttiğimiz Prof.Dr. Mustafa Hasöksüz şu yanıtı verdi:
Artık koronavirüste yerinde karar dönemine geçmiş bulunmaktayız. Bundan sonra vaka durumuna göre illerde alınacak tedbirleri İl Hıfzısıhha Kurulları belirleyebilecek. Kurul, kentte hafta içi ek bir sokağa çıkma kısıtlaması veya başka bir tedbiri uygun görüyorsa bu kararı alabilecek. Bazı illerde vakaya göre de tedbirlerin gevşetilmesi söz konusu olacak.
15-21 ŞUBAT VAKA ARTIŞ TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 81 ilde 15-21 Şubat tarihleri arasında grülen vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımındaki veriler şöyle:
3 büyükşehirden İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 60,19'dan 68,23'e yükseldi. Ankara'daki sayı 35,49 iken 35,39, İzmir'de ise 44,39 iken 42,67 oldu.
Geçen hafta açıklanan verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü 5 il olan Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun aynı kalırken, bu şehirlerin kendi içindeki sıralaması değişti.
Vaka sayısı, Trabzon'da 228,02'den 207,54'e, Rize'de 202,44'ten 200,08'e düşerken, Ordu'da 194,42'den 228,40'a, Giresun'da 184,34'ten 217,51'e, Samsun'da 171,29'dan 202,94'e yükseldi.
Böylece en çok vakanın görüldüğü 5 il bu hafta Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize şeklinde sıralandı.
Bu illerin hepsinin haftalık vaka sayılarının 100 binde 200'ün üstünde olması dikkati çekti.
Bu şehirlerin ardından gelen ve haftalık her 100 bin kişide 100'den fazla vaka görülen iller sırasıyla, "Tokat 149,2, Osmaniye 134,9, Adıyaman 120,64, Aksaray 108,27, Karaman 105,92, Sakarya 103,01, Konya 101,95" oldu.
EN İYİ İLLER
Geçen hafta açıklanan verilere göre, en iyi durumdaki Şırnak'ta 7,82 olan vaka sayısı bu hafta 3,91'e düştü. Bu ili izleyen Hakkari'deki sayı 9,55'ten 3,21'e geriledi.
Önceki verilere göre, her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü 10 il arasındaki Batman'da sayı 12,49'dan 8,71'e, Van'da 14,89'dan 13,92'ye, Mardin'de 15,33'ten 12,52'ye, Muş'ta 16,28'den 8,51'e, Diyarbakır'da 17,53'ten 10,00'a, Siirt'te 21,37'den 20,54'e düştü. Bitlis'te 10,35'ten 15,10'a, Kars'ta 17,79'dan 18,60'a yükseldi.
Ülke genelinde her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü 10 ilin arasına bu haftaki verilere göre vaka sayısı 23,28'den 10,43'e düşen Iğdır ile 34,15'ten 16,83'e azalan Karabük girdi.
Buna göre, en az vakanın görüldüğü 10 il bu hafta sırasıyla Hakkari, Şırnak, Muş, Batman, Diyarbakır, Iğdır, Mardin, Van, Bitlis ve Karabük oldu.
Bu şehirleri izleyen ve haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 35'in altında olan iller şöyle sıralandı:
"Uşak 17,32, Bingöl 18,45, Kars 18,60, Ağrı 19,61, Şanlıurfa 20,42, Siirt 20,54, Kastamonu 21,79, Bayburt 21,98, Çankırı 26,50, Isparta 29,53, Tunceli 29,96, Kırşehir 30,86, Bartın 31,16, Denizli 31,51, Afyonkarahisar 31,62, Erzincan 34,13."
Bu illerden 100 bin kişideki vaka sayısı daha önce 60,71 olan Bayburt, 60,37 olan Erzincan, 44,69 olan Bartın ve 38,96 olan Tunceli'nin düşüş sağlayarak 35'in altına indiği görüldü.
HAFTALIK VAKA SAYISI 100 BİN KİŞDE 35 İLA 100 OLAN İLLER
Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35 ila 100 arasında olan iller sırasıyla şöyle:
"Gaziantep 35,08, Kahramanmaraş 35,35, Ankara 35,39, Eskişehir 35,55, Manisa 36,74, Yozgat 37,70, Aydın 37,71, Sivas 38,37, Bursa 39,14, Çorum 41,31, İzmir 42,67, Adana 42,86, Çanakkale 43,76, Elazığ 44,22, Malatya 44,28, Hatay 45,50, Bilecik 45,72, Kırıkkale 47,36, Kilis 48,32, Düzce 48,78, Muğla 49,66, Nevşehir 50,83, Erzurum 50,90, Zonguldak 54,30, Niğde 57,45, Kütahya 57,74, İstanbul 68,23, Kırklareli 71,05, Kayseri 74,08, Yalova 74,62, Tekirdağ 74,65, Edirne 75,29, Artvin 75,52, Bolu 75,60, Antalya 78,92, Sinop 83,62, Mersin 87,87, Gümüşhane 88,21, Ardahan 88,39, Amasya 90,31, Balıkesir 92,40, Kocaeli 92,53, Burdur 93,23."