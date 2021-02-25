Son dakika: Taciz skandalı sonrası CHP'li yönetici U.K. tutuklanmıştı! 22,5 yıl hapsi istendi

'ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR'

Tanığın beyanlarının ardından müşteki avukatı söz alarak 'Tanık 3 yıldır aynı bölgede çalıştığını, sanığı tanıdığını söylerken müştekiyi tanımadığını ifade etmektedir. Müştekinin de sanıkla aynı iş yerinde çalıştığı bilinirken tanığın bu ifadesi çelişkilidir.' dedi. Aynı zamanda sanıktan şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SAVCILIK MÜTALAASI VERİLDİ

Duruşma sonunda verilen savcılık mütalaasında suç tarihi olan 20.11.2020 tarihinde sanığın motosikletle müştekinin çalıştığı cafeye gelerek akşam saatlerinde buluşmayı teklif ettiği, müştekinin aynı cafede müzisyen olarak çalışan ve arkadaşı olan Ömer'le birlikte gitmeyi teklif ettiği ve akşam saat 20.00 sularında müşteki ve sanığın yürüyerek cafeye gittikleri ve dosyada tanık olarak dinlenen Ömer'in onları cafenin önünde beklediği, yaklaşık 1 saat beraber oturdukları ve sonrasında Ömer'in yanlarından ayrıldığı aktarıldı.

SUÇ GÜNÜ YAPTIKLARI AKTARILDI

Mütalaanın devamında mağdur kadın Z.Y.'nin sanık U.K.'nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında U.K.'nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı, genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği, sanık U.K.'nın ise öfkeyle mağdur Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü ve Z.Y.'i dövüp üzerindeki kıyafetleri çıkartarak cinsel ilişkiye zorladığı belirtilirdi.

MÜTALAADA 22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaanın devamında ise sanık U.K.'nın 'Burada seni kimse duymaz' diyerek müştekiye saldırdığı, vurduğu ve sondasında müştekinin yaşananları kimseye anlatmayacağına söz vermesi üzerine yaklaşık 1.5 saat süren işkencenin sona erdiği açıklandı. Sanık U.K.'nın tutukluluk halinin devamı talep edildi. Verilen savcılık mütalaasının sonunda sanık U.K.'nın 'Cinsel saldırı' ve 'Cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mütalaa sonrası sanık U.K., 'Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.' derken İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma sonunda sanık U.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.