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haberi: 'de meydana geldi: Vatandaşlar sokağa döküldü! 'dan açıklama...

haberi: 'de 4.1 şiddetinde meydana geldi. 'dan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Bingöl'deki deprem Elazığ, Tunceli, Muş gibi çevre illerden de hissedildi.

Giriş Tarihi: 25.2.2021 13:04 Son Güncelleme: 25.2.2021 13:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Bingöl'de deprem meydana geldi: Vatandaşlar sokağa döküldü! AFAD'dan açıklama...

Gelen son dakika haberine göre; Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Bingöl'deki deprem Elazığ, Tunceli ve Muş gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Öte yandan Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.

SON DAKİKA: Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası Bingöl'den ilk görüntüler... | Video

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Son dakika haberi: Bingöl'de deprem meydana geldi: Vatandaşlar sokağa döküldü! AFAD'dan açıklama...
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