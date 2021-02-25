Son dakika haberi: Bingöl'de deprem meydana geldi: Vatandaşlar sokağa döküldü! AFAD'dan açıklama...

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Bingöl'deki deprem Elazığ, Tunceli ve Muş gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Öte yandan Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.

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