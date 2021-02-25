Son dakika haberi: Bingöl'de deprem meydana geldi: Vatandaşlar sokağa döküldü! AFAD'dan açıklama...

Gelen son dakika haberine göre; Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.48'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ
Bingöl'deki deprem Elazığ, Tunceli ve Muş gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Öte yandan Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.
— A F A D (@AFADBaskanlik) February 25, 2021
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