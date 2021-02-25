Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi... Yerli aşının faz-2 dozu 52 gönüllüye uygulandı! İşte çıkan sonuçlar

Son dakika haberi... Yerli aşının faz-2 dozu 52 gönüllüye uygulandı! İşte çıkan sonuçlar

Son dakika haberi: 'nde (ERÜ) yerli aşı 'ın Faz-2 etkinlik testleri devam ediyor. Aşının gönüllülere uygulandığı (İKUM)Müdür Yardımcısı , yerli aşının Faz-2 dozunun 13 günde 52 gönüllüye uygulandığını ve ciddi bir yan etki görülmediğini açıkladı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 25.2.2021 07:55 ABONE OL
Son dakika haberi... Yerli aşının faz-2 dozu 52 gönüllüye uygulandı! İşte çıkan sonuçlar

Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (ERAGEM) geliştirilen ERUCOV-VAC aşısından sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Yerli aşının Faz 2 çalışmalarında ilk doz 13 günde 52 gönüllüye uygulandı.



Aşının gönüllülere uygulandığı İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faz-2 dozunun 13 günde 52 gönüllüye uygulandığını söyledi.



Titizlikle yapılan aşılama çalışmalarında şuana kadar ciddi bir yan etki gözlenmediğini belirten Ahmet İnal; "Aşı çalışmalarında epidemiyolojik olarak yan etki riski 100 binde 11. Yani çok az.



En güvenli ilaç gruplarından biri aşılardır. Yerli aşı faz 2 de bir yandan gönüllü kayıtları devam ederken bir yandan gönüllü olan vatandaşlarımızın işlemleri yapılmakta. İşlemleri tamamlanan gönüllülerimize aşı yapılmak için randevu verilmektedir.



Bugün itibarıyla 52 gönüllümüzün faz 2 de ilk doz aşılanması tamamlandı. Şu ana kadar kontrolleri titizlikle yapılmakta. Aşıya bağlı ciddi bir yan etki görülmedi" dedi.

Yerli koronavirüs aşısının 44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz-1 çalışmaları 14 Aralık'ta tamamlanmıştı. Aşının güvenlik testlerinin yapıldığı Faz-1 çalışmalarında gönüllülerde yan etki oluşmamıştı.

Son dakika gelişmeleri... Yasaklar ne zaman kalkıyor, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Normalleşme başlıyor... Son dakika | İşte dünyanın ilaç onayı beklediği Türk bilim merkezi İKUM Son dakika: Kritik korona virüs açıklaması! Yüzde 15-20'lik kesimin aşılanması...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi... Yerli aşının faz-2 dozu 52 gönüllüye uygulandı! İşte çıkan sonuçlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA