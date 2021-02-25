Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! İşte masadaki kritik konular...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde kameralar karşısına geçerek açıklama yapacak.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ

Toplantıda aşılama çalışmaları, salgındaki son durum, koronavirüs kısıtlamaları ve yerinde karar dönemine geçilmesiyle normalleşme takvimi ele alınacak.

Yerinde karar döneminde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.

Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL BELİRLENECEK?

Normalleşme sürecinde şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranına bakılacak. İllerin 100 bin kişide görülen vaka sayıları incelenecek. PCR testlerindeki harita göze alınacak. Kaç kişiye koronavirüs testinin yapıldığı kararlarda belirleyici olacak. Şehirdeki 10-14 günlük süredeki salgının trendi göz önünde bulundurulacak. Şehrin yaş ve demografik durumu çerçevesindeki aşı durumu. Kaç kişiye aşı yapıldığı da "yerinde karar" döneminin belirleyici faktörlerinden birisi olacak.

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak.

Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

"Yerinde karar" dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.