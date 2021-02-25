Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz aşı iddiasına sert yanıt: Bunun akılla izahı var mı?

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplandı. Koronavirüs salgınında 'Yerinde karar' dönemine geçilmesinin ardından normalleşme takviminin ele alındığı kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz aşı iddialarına cevap veren Bakan Koca, "Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı? Devlet sırlarını ifşa etmenin anlamı nedir" dedi. Bakan Koca, aracı firma iddialarıyla ilgili olarak ise, "Biz devlet olarak Sinovac ile görüşmeleri yaptık. Bütün görüşmeyi Sinovac firması ile yaptık. Aracı firmaya tek bir kuruş verilmedi." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Koronavirüs salgını sürecinde her ülke elindeki imkanlar çerçevesinde tedbirler aldı. Biz de öyle yaptık ve salgınla iyi bir şekilde mücadele ettik. Bu sağlık çalışanlarının yanı sıra tüm vatandaşlarımızın özverisiyle oldu. Can yakan kayıplarımız var. Kayıplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Aşıyı hazır temin eden ülkeler içinde en hızlı ve en çok aşılamayı başarmış durumundayız. Aşı temininde yeterince yüksek hızda ve sistemik olarak aşı programını uygulamış olsak da nüfusa oranla daha katetmemiz gereken çok yol var. Aşıya talep artıyor. Deyim yerinde ise aşı kıtlığı yaşanan bir dönemdeyiz.

Zaman zaman aşılama sayısında artış ya da azalma olması lojistik gerekçelerdendir. Aşı tedariğinde her an aksaklık yaşanabilir. Bunun yaşamamamızın tek yolu kendi aşımızı üretmemizdir. Aşıda bir tedarik ve planlama sorunumuz yok. Daha güvenli olanı kendi aşımıza sahip olmamızdır.

Aşı ile ilgili bir hakikati daha hatırlatmak isterim. Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İkinci dozun üzerinden 14 gün sonra koruma oluyor. Nüfusun yüzde 60'ını aşılamadan güvence altında olmuyoruz. İlk dozu olmamız bizi rehavete kaptırmasın. Vaka sayılarındaki artış, bazı illerimizin diğerlerine göre daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olacak. Tedbir hala en güçlü silahımız.

Vaka sayıları ile birlikte pozitif test oranları, yoğun bakım doluluk oranları entübeler de illerimizin risk düzeyine etki etmektedir. Yerinde karar dönemi ile birlikte güvenlik kuvvetlerimizin denetimleri artıracak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kararlılıklarını iletti. Bir anca önce normale dönmek için çalışmaya devam ediyoruz.