Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz aşı iddiasına sert yanıt: Bunun akılla izahı var mı?

Biz AstraZeneca, Sputnik, BioNTech ile de görüşüyoruz. Bu noktada kimseye ayrıcalık tanımıyoruz. Biz daha erken Faz-3 çalışmasına başladığımız, sonuçlarını bildiğimiz aşıyla ilgili anlaşmalarımızı, sözleşmelerimizi yaptık.

Muhalefet lideri arayıp telefonla sorabilirdi. Devlet sırlarını ifşa etmenin anlamı ne? Vatandaşlarımıza verilmeyecek hesabımız yoktur. Özellikle 83 milyon vatandaşımıza eşit fedakarlık yaparak, bu dönemde birlikte durarak salgınla mücadele etmeliyiz. Özellikle devletler düzeyinde korunması gereken ve devamında aşı sürecinin gelişini etkileyebilecek herkesin sorumluluk taşıması gerektiği bir dönemde, ülkeler arası hassas noktaları gündeme getirerek aşının gelişinde etkili olmayalım.

SORULAR VE YANITLAR

"TAM KAPANMA DÜŞÜNMÜYORUZ"

(Karadeniz'de yeni önlem alınacak mı?) "Özellikle bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiği, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği, illerde nasıl bir kısıtlama veya açılım olabileceğini tartışmış olduk. Şu an tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz. Ama her geçen gün vaka sayılarının giderek arttığını görüyoruz. Mutasyonun da özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde Samsun, Ordu gibi artışını görüyoruz. Ağırlıklı olarak daha çok İngiltere mutantı dediğimiz, virülans üzerine etkisinin olmadı ama bulaşıcılığı artan bir mutasyon yaygın. Güney Afrika ile ilgili 49 gibi bir mutantın görüldüğünü söyleyebilirim. Türkiye'ye özgü, bir ara Ankara'da 5 vakamız olmuştu. Bize özgü mutant olabilir mi şüphesi içindeydik. Bize özgü mutant olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama ağırlıklı İngiltere mutantı olmak üzere toplumda bulaşıcılığın çok arttığını söyleyebiliriz. Bu dönemde tedbirler daha da önemli olmaya başladı.

BİONTECH'TEN İLK ETAPTA 800 BİN AŞI GELECEK

BionTech'le ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak. 4,5-5 milyona tamamlanması için çaba sarf edilecek. Mart ayı sonuna kadar. İlk 800 bin aşı muhtemelen 10 gün içinde gelmiş olacak.

Sözleşmeyi yaptığımız tarih 24 Kasım. Biz 24 Kasım'da Sinovac'la sözleşme yaptık. Toplam 100 milyon doz için sözleşme yapıldı. İlave Biontech'le ilgili 4,5 milyon doz Mart sonu olmak üzere sözleşme yapıldı. 30 milyona kadar opsiyonel. Mart'tan sonraki d önemde arttırabilmek için Uğur Hoca ile gayret içinde olacağız. Sputnik'le ilgili olarak ayrı bir hazırlığımız devrede. AstraZeneca ile ilgili görüşmemiz başından beri devam ediyor. Onunla da ilgili önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde ön sözleşme imzalanabilir. Yakın takip içindeyiz. Nisan, en geç Mayıs ayında bu aşılama sürecini tamamlayabilir olmak bizim için önemli. Bizim toplamda şu anda Nisan, en geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişebileceğimizi biliyoruz. Şu an net kesin olan en geç Mayıs sonuna kadar olacağını düşünüyoruz. 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek bu. Bu da zaten aşılanacak olan 20 yaş üzerindeki insanımızın sayısı. Ne zamana kadar en geç Mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz.

65 YAŞ ÜZERİNE ESNETME OLABİLİR

İkinci aşıdan iki hafta sonra yani 42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üzerinde olup 2 haftasının tamamlanmadığını biliyoruz. Ama süreçte 65 yaş üzerinde illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir. Aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak.

YERİNDE KARAR DÖNEMİNDE İLK OLARAK HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

(Sokağa çıkma kısıtlaması) Bilim Kurulumuz bu konuyu tartıştı. Kabinede Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu öneri tartışılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olacak. Bizim sadece öneri noktasında bu sunumu yapmış olacağız. Esas önemli olan illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka test oranını, yoğun bakım doluluk oranı gibi birtakım parametrelerde bu kademelendirmenin nasıl yapıldığı üzerinde tartışıldı. 2 haftada bir uygulamayla ilgili hangi ilin hangi kararı alması gerektiği zaten belli olmuş olacak. Eğitim dahil olmak üzere Pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde tensip buyurursa açıklarlar.

MART'IN 15'İNDEN SONRA DAHA YOĞUN AŞI GELECEK

Aşılama başlamış oldu. Biz özellikle bu anlamda köy okullarından başlamış olduk. Bu başlangıçla birlikte önümüzdeki haftalar giderek daha yoğunlaşmış olacak. Bu biraz aşının tedariğiyle ilgili bir durum. Mart ayının 15'inden sonra daha yoğun aşının geleceğini söyleyebilirim.

NİSAN SONUNDA FAZ-3'E GEÇEBİLİRİZ

Yerli aşıyla ilgili faz 2 aşamasına gelmiş olan aşımız olduğunu biliyorsunuz. Faz 2 aşamasında olan aşı toplam 200 kişide düşünülüyor. Bu 200 kişinin 84 kişiye aşıları yapılmış oldu. Bunun tabii biliyorsunuz 28 gün sonra ikinci doz aşısı yapılmış olacak. Nisan ayında faz 2'nin biteceği ve Nisan sonunda faz 3'e geçebileceğini düşünüyorum. Bilim Kurulu olarak üzerinde tartıştığımız gelinen öneri noktalarını açıklamamı istiyorsunuz. Doğrusu bununla ilgili illerin kademelendirmelerinde önümüzdeki günler belli olmuş olacak.

"VATANDAŞIMIZ KAPALI, KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK KALMALI"

Bilim Kurulumuz hassasiyetle çalışıyor. Kanser, organ nakliyle ilgili benzer durum olmuştu. Tedaviye bağlı olarak erkene alınabilir mi olarak üzerinde çalışılıyor. Toplantı ve maçlarla ilgili özel durumu dün açıklamıştım. Genel olarak biz salgında bulaşın nasıl olduğunu biliyoruz. İlk günden itibaren salgında bulaşın yakın temasla birlikte daha da arttığını hep anlatır olduk. Bunu vatandaşımız biliyor. Özellikle vatandaşımıza kapalı, kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını özellikle ifade etmiştik. Bu bilgilendirmede bir değişiklik yok.

Bizim özellikle kalabalık ve kapalı ortamdan vatandaşımızın kaçınmasını özellikle, hassasiyetle belirtmek istiyorum. Maçlarla ilgili orada da benzer şekilde tedbirler, zaten yasak var biliyorsunuz. Taraftar olmak insanımızın sağlığını ötelemeyi gerektirmez. Bizim hassasiyetle, gayretle çaba sarf etmemiz, 83 milyon vatandaşımızın, eşit fedakarlıkta bulunarak mücadeleye katkı sağlaması gerekiyor. Hepimizin hassasiyetle üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyim.

Ben ısrarla siyasi arenaya bu mücadelenin çekilmemesi noktasında kararlıyım. Bu arenaya özellikle çekilmek isteniyor. 83 milyon vatandaşımıza eşit davranarak bu mücadeleyi sürdürmekten yanayım. Bahsettiğiniz durumla ilgili bildiğiniz gibi dün il sağlık müdürlüğümüz açıklamada bulundu. Bununla ilgili PCR testinin yapılabilirliği hekimlerimizin sorumluluğunda, bir semptom olduğunda talep edilerek yapılabiliyor. Özel bir durum söz konusu değil. Talep ücretsiz olacaksa, yani biz zaten kamu kurumlarında ücretsiz yapıyoruz. Özel kuruluşlarda yaptırılabilirler, semptomu varsa ücret ödemeyerek, yoksa ücret ödeyebilirler. Kamu kurumlarımızda hekim sorumluluğunda semptomu olan kişiye hekim talebiyle PCR testi yapılır. Özel bir durum söz konusu değil.

Şu an Azeri kardeşlerimizden 3 gaziyi biz tedavi ediyoruz. Ciddi kritik bir durumlarının olmadığını söyleyebilirim. Azerbaycan'la sağlıkla ilgili ikili anlaşmalarımız var. O kapsamda 4 hasta tedavi edilmekte. Azeri kardeşlerimizi vatandaşlarımızdan asla ayırmıyoruz. Üzerimize düşen her ne ise yapmak noktasında çok hassas davranıyoruz. Hem pandemi d öneminde hem daha önce her türlü işbirliğine açık olduk, bundan sonraki dönemde de karşılıklı işbirliğine hassasiyetle devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

Bununla ilgili üzerinde Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşülüyor. İllerin hangi durumda olduğu zaten gelecek hafta görülmüş olacak. Riski olmayan illerde bir sorun olmayacak. Riski olan illerle ilgili önümüzdeki günler nasıl olması gerektiği, ne zaman yapılması gerektiği kabinede ve Milli Eğitim Bakanlığımızla durum değerlendirilmesi yapılıp, bu noktadaki yaklaşım netleşmiş olacak. Teşekkür ediyorum."