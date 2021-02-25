Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de! Flaş açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Selçuk, milyonların merak ettiği soruları canlı yayında yanıtlıyor.

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BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Öğretmenlerin aşılanması: Dün ben aşımı oldum. Öğretmenlerimizin aşılanma süreci başladı. Tüm özel ve devlet okullarındaki öğretmenler listeye dahil.

Yüz yüze eğitim: Bilim Kurulu'nun önerisi ile oluşturduğumuz standartlar var. Sınıftaki kişi sayısı, mekanların nasıl düzenleneceği, riskler nelerdir, temizlik durumu nedir? Asgari 16 saatten başlayan bir ders çizelgesi var. Ama her okulun kendi imkanları ve kapasitesi var.

Lise sonlar okula gelecekler. Okula öğrencilerimiz geldiğinde okulun tamamı boş. Yönetim diyebilir ki, burada soru çözme grubu oluşturdum. Şu kadar öğrenciden fazla olamaz, temizlik standartı bu diye belirlediklerimize uyarak okul yöneticilerimiz kendi kararlarını alabilirler.

Okullarda hijyen şartları: TSE ile bir çalışma yaptık. Kılavuz hazırladık. Hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda çok ayrıntılı standartlar var. Çok ayrıntılı bir kılavuz. Velilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, öğrencilerimiz için ayrı... Dijital olarak tüm okullara gönderildi.

Dış denetim ekibi risk değerlendirmesini yapıyor. 3 bin kişilik bir ekip. Teftiş sonrasında bu eksik, bunu almalısınız, bunu tamamlamalısınız deniliyor.

Ateş ölçer, dezenfektan ihtiyacı, bunları nasıl karşılayacağız derken, 'yaşasın meslek liseleri' dediğimiz bir noktaya geldik. Kendi ihtiyaçlarının dışında ülke ihtiyacını karşılayan bir noktaya geldiler.

Sınav müfredatı: Hafta sonu liseliler, 12.sınıflar için özel bir kanalımız var. Öğretmenler burada soru çözümü ve konu anlatımı yapıyor. Bu sadece onlara özel. Televizyonda hafta içi bu dersler var. Ayrıca okuldaki öğretmenleri ekrandan anlatıyor. Soru çözüm hattımız var. Öğrenciler burayı arayarak ben bunu çözemedim, yardım istiyorum diyerek 6 Haziran'a kadar cevap alabilir.

Sınavlar ertelenecek mi? - Karne verebilmemiz için bizim bir sınav da yapabilmemiz gerekiyor. İllerin risk durumuna bakarak, yerinde karar dönemi var. İl Hıfzısıhha Kurulu burada risk çok yüksek okulu açamayız, sınav yapamayız diyebilir. Filanca ilde hiç vaka yok, şu kademelerde biz okulları açıyoruz diyebilir. Başka bir il risk yüksek açmıyoruz diyebilir. Kabine toplantılarında Sağlık Bakanlığı'ndan onay gelirse, sınıflar genişletilebilir. Mart sonuna kadar illerin durumuna göre karar verilecek.

Biz hiçbir sınav yapmazsak, eğitim faaliyetlerini dikkate almazsak, sürekli olarak bir birikim oluşacak ve öğrencilerimizin geleceğe ilişkin yükleri artacak. Bizim geleceğe dönük ihtiyaç nedir diye bir bilgiye de ihtiyacımız var. Tamamlayıcı ve destekleyici politikaları üretmek için verilere ihtiyacımız var. Tamamen kontrollü olarak, belli saatler arasında okula gelerek sınava geldik, bunun riski nedir? Bunu elbette danışıyoruz. İstişare ediyoruz. Bu masa başında alınacak bir karar değil. İstişare ile alınabilecek bir karar. Sınav için şehir değiştirmeye gerek yok Herkes bulunduğu ilde kendi türünden okulda sınava girebilecek.