SON DAKİKA: Müge Anlı gündeme getirdi! Türkiye günlerce konuştuğu Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme

Atv'nin rekortmen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer aranmaya başlanmıştı. Şüpheler eş Osman Biçer'in üzerinde yoğunlaşmıştı. SABAH, Güldane Biçer ile ilgili son dakika bilgisine ulaştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Osman Biçer eşini öldürerek gömdüğünü ve ardından kayıp başvurusu yaptığını itiraf etti. Ceset Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde bulundu.