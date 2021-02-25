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: Bir ilde yeni kararı! Pozitif çıkanlar...

'den haberi...İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan yeni karara göre koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastane yatışı bulunmayanlar, karantina sürelerinin ilk 7 gününü devlet yurtlarında geçirecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve diğer detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 25.2.2021 15:19 Son Güncelleme: 25.2.2021 15:55 ABONE OL
Son dakika: Bir ilde yeni koronavirüs kararı! Pozitif çıkanlar...

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı il vaka artış haritasına göre, 100 binde 134,90 oranla vaka seyri yüksek iller arasında yer alan Osmaniye'de bulaşın önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yeni önlemler alındı.

Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, ülke geneline göre ildeki vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle koronavirüs PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verildi.

İŞLEM YAPILACAK!

Bu kapsamda, belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapılacak.

Osmaniye koronavirüs haritasında 6. sırada yer alıyordu.

Son dakika korona virüs haberi! Aşıdan hapa geçilebilir

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Son dakika: Bir ilde yeni koronavirüs kararı! Pozitif çıkanlar...
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