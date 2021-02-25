SON DAKİKA: Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? 20 bin öğretmen ataması ne zaman olacak? Bakan Selçuk yanıtladı

Yüz yüze eğitim: Bilim Kurulu'nun önerisi ile oluşturduğumuz standartlar var. Sınıftaki kişi sayısı, mekanların nasıl düzenleneceği, riskler nelerdir, temizlik durumu nedir? Asgari 16 saatten başlayan bir ders çizelgesi var. Ama her okulun kendi imkanları ve kapasitesi var.

Lise sonlar okula gelecekler. Okula öğrencilerimiz geldiğinde okulun tamamı boş. Yönetim diyebilir ki, burada soru çözme grubu oluşturdum. Şu kadar öğrenciden fazla olamaz, temizlik standartı bu diye belirlediklerimize uyarak okul yöneticilerimiz kendi kararlarını alabilirler.