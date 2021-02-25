Tartıştığı motosikletliyi öldürmüştü! Eski emniyet müdürüne 11 yıl 8 ay hapis cezası!

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu 2015'te silahla öldüren İstanbul İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Yargıtay tarafından 'ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın bozulmasından' sonra yapılan yeni yargılamada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada savunma yapan Yılmaz, "Rütbeli polis olmanın sorumluluğuyla hareket ettim" dedi.



Bakırköy 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Celal Yılmaz SEGBİS sistemiyle bağlanırken, taraf avukatları katıldı.

"DÜNYA GÖZÜYLE İKİ KEZ KARŞILAŞMAK KALDIM"



Maktul yakınlarından başsağlığı dileyerek savunmasına başlayan tutuklu sanık Celal Yılmaz, "İsteyerek yaptığım bir olay değil, olay olduğunda ben İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı olarak görev yapıyordum. Ankara'da Özel Harekat Dair Başkanlığına dair başkanı olarak atanacağımı duymuştum, devamlı terör eylemlerine karşı teyakkuzda olmam gerektiği konusunda uyarılıyordum, o dönemde terör artmıştı. Polis telsizlerinde silahlı motosiklet kullanan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğine yönelik uyarılar yapılıyordu. Buna ilişkin belgeliyi dosyaya sunduk. Eşimle birlikte lojmandaki evime doğru aracımla gidiyordum, trafikte karşı tarafın tehlikeli hareketlerinden dolayı ben kornaya bastım, şerit ihlali yapmıştı. Kameralarda da göründüğü gibi şahıs sitenin oraya kadar geldi, motorundan inip üzerime yürüdü. Her geleni terörist olarak göremeyeceğim için ve silahsız olduğundan kendisine fiziki müdahalede bulundum. Üzerimde iki silah taşıyordum orada silah kullanmadım. Şahıs benim kim olduğumu orada öğrendi ve araya girenler vesilesiyle özür dileyerek oradan ayrıldı. Telsiz anonslarını düşündüm ve tekrar sorumluluk duygusuyla nizamiyeye geri döndüm.

Olayın olduğu yer kanarya bölgesidir. Orada gün boyu polislere molotof ve silah kullanıldığı için ben de güvenlikçileri uyarmak için oraya döndüm. Bana güvenlikçiler şahsın 10 dakika sonra olayın büyüğü olacak şeklinde konuşarak gittiğini söylediler. 155'i arayın dedim. Daha sonra tokalaşacak oradan ayrılıyordum, tam o esnada şahıs geldi kameralardan da görülüyor. Güvenlikçiler kendisinin yanına doğru gitti maktul ise tehditlerini sürdürdü. Israrla 'nerede lan o' diye konuşuyordu. Silahını benden önce çekip hazır hale getirdiği için özel harekatta almış olduğum savunma refleksiyle harekete geçtim. Olaydan dolayı şaşkına döndüm, silahımı doldurmayı bile unutmuşum. Şahıs bana silahını doğrulttu refleks olarak güvenlikçiyi kenara itip ateş ettim. Şahıs ayaktayken sıkıyorum, maktul düşüşe geçince ateşi kestim. Oradaki görevlilere derhal 112 ve 115'i aramalarını söyledim. Dünya gözüyle iki kez karşılaşmak zorunda kaldığım maktulle önceye dayalı bir husumetim yoktur. Rütbeli polis olmanın sorumluluğuyla hareket ettim kastım yoktur. Maktulü terörle itham etmiyorum. Bu olayda hayatın olağan akışı dışında bazı gelişmeler oldu. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan ceza verilmesi, sanığın yargılama sürecindeki davranışları, geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak cezasında indirim uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.



"BU KARAR KARDEŞİMİ ASLA GETİRMEYECEK"

Duruşma çıkışı gazetecilere konuşan ağabey Mecnun Sülüşoğlu şunları söyledi: "5 yıl oldu. İlk yargılamada sanık ceza almadı. Şimdi de 11 yıl 8 ay aldı. Bu karar kardeşimi geri getirmeyecek ama bundan sonra buna benzer olayların önüne geçer belki. Adalet yerini buldu diyemem. Gitti yani çocuk öldü. 32 yaşında öldü, hayatı yarım kaldı. Onu hangi karar geri getirir ki. Bundan sonra buna benzer yaşanacak olayların önüne geçirilir belki. Bundan sonra silahı olan herkes kendisini her şeyin üstünde, kanunun üstünde görmez inşallah, silahtan önce kanunlar var diye düşünürler".

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 Ağustos'ta Celal Yılmaz'ın eşinin de içinde bulunduğu otomobiliyle Halkalı'daki evine giderken aynı istikamette seyreden Ahmet Sülüşoğlu yönetimindeki plakasız motosikletin sağ yanlarından geçtiği anlatıldı.



İddianamede, Yılmaz ve eşinin beyanlarına göre, Ahmet Sülüşoğlu'nun motosikletini Yılmaz'ın aracının önüne doğru sürdüğünü, motosikletin plakasız olduğunun görülmesi üzerine "emniyet güçlerine eylem yapılabileceği" yolundaki uyarıları dikkate alarak Yılmaz'ın motosikleti geçtiği ve bu sırada korna çaldığı aktarıldı.



İddianamede, özel güvenlik görevlisinin arkasında bulunan Celal Yılmaz'ın tabancayla Sülüşoğlu'na doğru ilerlediği ve tabancasıyla 3 defa ateş ettiği, yaralanan Sülüşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Sülüşoğlu'nun silahı çekerek mermi sürmesi karşısında Yılmaz'ın suçu haksız tahrik altında işlediğinin anlaşıldığına işaret edilen iddianamede, Yılmaz'ın suçu meşru savunma ve zorunluluk halinde işlediği yönündeki savunmalarının ise mahkemenin takdirinde olduğu vurgulandı.

İddianamede, Celal Yılmaz hakkında ''haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.Yılmaz, nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce 18 Ağustos 2015'te tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine 23 Ağustos'ta Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakılmıştı.İddianamenin gönderildiği Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından, 19 Kasım 2015'te yapılan duruşmada, Yılmaz'ın tutuklanmasına karar verilmişti.Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Şubat 2016 tarihinde, sanık Celal Yılmaz'ın "eylemi meşru müdafaa sınırlarını mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşarak gerçekleştirdiği" gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair oy çokluğuyla karar vermişti.Kararda, sanık Yılmaz'ın tutuklu bulunduğu suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi nedeniyle tahliyesine hükmedilmişti.Yargılamanın tamamlanmasından sonra dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Dosyayı inceleyen daire, meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğini, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, yerel mahkemece verilen "ceza verilmesine yer olmadığı" kararını 25 Haziran 2018'de bozmuştu.Celal Yılmaz, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilmişti.