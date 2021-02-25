Teröre karşı tek yürek

ŞIrnak'tasivil toplum kuruluşları öncülüğünde PKK'nın Gara katliamı için 'teröre lanet yürüyüşü' düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Sanat Sokağı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kürt-Türk kardeştir PKK kalleştir', 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Memur- Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı yaptığı basın açıklamasında "Birlikteliğimizi tüm dünyaya göstermek için buradayız. Şırnak'tan Gara'da şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selam olsun, Şırnak tek yürek devletinin yanında, terörün karşısındadır" dedi. Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör de "54 bin korucu adına Murat Karayılan'a sesleniyorum. Onu yakalayıp. Türk milletine teslim etmek bizim korucuların boynunun borcudur. O hain unutmasın. Bu şehitlerin kanı yerde kalmayacaktır" dedi.Gara katliamına karşı binlerce kişinin tek ses tek yürek olduğu yürüyüşte terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayan HDP ve CHP ile teröre açıkça destek olan ABD'ye de tepki gösterildi. Kürtçe ve Türkçe birlik sloganları atıldı. Yürüyüşe STK'lar ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.