KIŞ harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar'da başlatılan Eren operasyonları devam ederken, 11'inci operasyon Bitlis-Siirt arasında başlatıldı. Sehi Ormanları bölgesinde başlatılan 'Eren- 11 Sehi Ormanları' operasyonuna, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, jandarma özel harekât ile Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis özel harekât ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 781 personel (51 operasyonel tim) görev alıyor. Teröristlerin kış aylarında üslenmek amacıyla sık olarak kullandığı 11 ayrı bölgede başlatılan operasyonlarla, teröristler çembere alındı. Yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu bölgede, PKK'nın kış üslenmesi yerle bir edilirken, örgütün lojistik yapılanmasına da ağır darbe vuruldu.