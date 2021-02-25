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'a kaçmaya çalışırken yakalandılar! Aralalarında tuğgeneral ve albay da var...

haberi: Edirne'den 'a kaçmaya çalışan aralarında meslekten ihraç edilen tuğgeneral, albay ve yüzbaşının da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.2.2021 16:12 Son Güncelleme: 25.2.2021 16:23 ABONE OL
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar! Aralalarında tuğgeneral ve albay da var...

Son dakika haberi... Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tim unsurlarının yaptığı çalışmada bir grup FETÖ üyesinin, Yunanistan'a kaçacağını belirlendi. Jandarma timleri Meriç ilçesinin Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin yapılan incelemesinde meslekten KHK ile ihraç edilen ve 'Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma' suçundan kaydı bulunan ve yurtdışı çıkış yasağı olan Tuğgenaral N.C., Albay C.A., Yüzbaşı F. M. A., astsubay A.K. ile B.K., olduğu belirlendi. Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar! Aralalarında tuğgeneral ve albay da var...
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