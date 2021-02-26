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son dakika açıklanıyor! ile 26 Şubat korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı...

Yurt ve dünyadan " son dakika" haberleri peş peşe geliyor. 2020 yılı başlarından küresel anlamda pandemi oluşturan ve ülkemizdeki etkilerini 11 Mart 2020 tarihinde göstermeye başlayan pandemiyle ilgili günlük corona virüs tablosu bilgileri resmi internet sitesi ile yanı sıra Bakan Twitter hesabından kamuoyuna duyuruluyor. Salgın başından bugüne kadar toplamda 2 Milyon 674 Bin 766 kişiye koronavirüs vaka tanısı koyulurken bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı bilgileri merak edilerek açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. 26 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika bugünkü sayısı verileri.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 19:20 Son Güncelleme: 26.2.2021 19:20 ABONE OL
26 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı ile 26 Şubat korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı...

11 Mart 2020 tarihinden bu yana salgınla mücadele edilen ülkemizde "corona virüsü son dakika" gelişmeleri yaşanıyor. İlk vaka tanısından bu yana ülkemizde 28 bin 358 kişi kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Yine ilk vakadan günümüze kadar geçen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı resmi intermet sitesi üzerinden en son corona virüs tablosu kamuoyuna duyurulurken Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından son durum değerlendirmesi ve uyarılarını aktarmaya devam ediyor. bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum bilgilerini öğrenmek isteyenler 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA - 26 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan 26 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı detayları şöyle;



25 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 572
  • HASTA SAYISI: 658
  • VEFAT SAYISI: 73
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 210

İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ile salgının seyri...

24 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 561
  • HASTA SAYISI: 660
  • VEFAT SAYISI: 72
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 297

23 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 107
  • HASTA SAYISI: 633
  • VEFAT SAYISI: 75
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 546

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (15-21 ŞUBAT)

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 68,23
  • Ankara'da 35,39
  • İzmir'de 42,67 oldu.
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26 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı ile 26 Şubat korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı...
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