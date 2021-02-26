26 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı ile 26 Şubat korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı...

11 Mart 2020 tarihinden bu yana salgınla mücadele edilen ülkemizde "corona virüsü son dakika" gelişmeleri yaşanıyor. İlk vaka tanısından bu yana ülkemizde 28 bin 358 kişi kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Yine ilk vakadan günümüze kadar geçen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı resmi intermet sitesi üzerinden en son corona virüs tablosu kamuoyuna duyurulurken Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından son durum değerlendirmesi ve uyarılarını aktarmaya devam ediyor. bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum bilgilerini öğrenmek isteyenler 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA - 26 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan 26 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı detayları şöyle;