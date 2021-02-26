Ankara'da DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ içerisinde bomba yaptığı bilgisine ulaşılan bir şüphelinin Ankara'ya geldiğini tespit etti. Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ bünyesinde "polis" olarak faaliyet gösteren isminin M. olduğu belirlenen ve yine çatışma bölgelerinde örgüte mühimmat temin ve dağıtım işlerinde çalışmış iki şüpheliyle birlikte hücre oluşturduğu ortaya çıktı.





İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, grubun DEAŞ içerisinde geçmiş yıllarda faaliyet gösteren kişilerle temasa geçerek yedi kişilik hücre olarak faaliyet göstermeye başladıkları ve silah temin ettiklerini belirledi.





Hücre evini teknik ve fiziki olarak takibe alan ekipler, hücre evinde canlı bomba eylemlerini övücü konuşmalar yapıldığını, şüphelilerin temel ihtiyaçları temin haricinde dışarı çıkmadıklarını tespit etti.



Operasyon için harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı olarak dört adrese sabah erken saatlerde baskın düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 7 DEAŞ'lı yakalandı. Yapılan aramalarda 3 tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.