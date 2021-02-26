Barajların doluluk oranı yükselmeye devam ediyor

İstanbul`da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 8 Ocak 2020 tarihinde yüzde 19.16`ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul`un barajlarındaki doluluk oranındaki artış yüzde 35.94`ü buldu. Genel doluluk oranı yüzde 55.10'a ulaştı.

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre 12 Şubat'ta 45.48 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde yüzde 9.62'lik artış gösterdi.

Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Alibey 58.82, Büyükçekmece 57.30, Darlık 60.87, Elmalı 63.29, Istrancalar 71.10, Kazandere 63.06, Ömerli 65.61, Pabuçdere 37.97, Sazlıdere 29.56, Terkos 51.39 olarak kaydedildi.