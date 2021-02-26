Başkan Erdoğan’a dünya liderlerinden doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ise Twitter üzerinden Türkçe bir tweet attı. Zelenskiy tweetinde şunları kaydetti:

"Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ın Doğum Günü kutlu olsun! 🇹🇷'nin, 🇺🇦'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum."