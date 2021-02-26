Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’a dünya liderlerinden doğum günü tebriği

Başkan Erdoğan’a dünya liderlerinden doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 26.2.2021 16:05 Son Güncelleme: 26.2.2021 16:13 ABONE OL
Başkan Erdoğan’a dünya liderlerinden doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı ve Demokratik Eylem Partisi Lideri Bakir İzzetbegoviç ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ise Twitter üzerinden Türkçe bir tweet attı. Zelenskiy tweetinde şunları kaydetti:

"Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ın Doğum Günü kutlu olsun! 🇹🇷'nin, 🇺🇦'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan’a dünya liderlerinden doğum günü tebriği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA