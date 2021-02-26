SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan normalleşme açıklaması! Kafeler, restoranlar ve lokantalar 1 Mart'ta açılacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, burada önemli mesajlar verdi. Hocalı Katliamı'na değinen Erdoğan, "Bu Ermenistan'ın yapısını ortaya koyması bakımından çok çok önemli bir şey." dedi.
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Erdoğan, normalleşme ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısını işaret etti; "Çalışmalar pazartesi günü kabinenin önüne gelecek, kabinede de bunun müzakeresini tekrar yapacağız. Ne denli istatistiki eğrilerin nerelere vardığını bakanımız bize sunumunu yapacak, bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Burada lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, bütün bunları, otellere varıncaya kadar kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma ifade edeceğim." diye konuştu.
SORU-CEVAP
ERMENİSTAN'A HOCALI TEPKİSİ
Hocalı Katliamı: Bir gece kalkıp da Hocalı'da bütün insanları maalesef tanklarla, toplarla saldırıya geçmek suretiyle, yüzlerce insanın katledilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bu Ermenistan'ın yapısını ortaya koyması bakımından çok çok önemli bir şey.
Başkan Erdoğan’dan Hocalı katliamı ve Ermenistan’daki darbe girişimi ile ilgili açıklama | Video
Ermenistan'daki gelişmeler: Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değil. Burada şunu da açık söylemem lazım, askerin devreye girerek burada böyle bir adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değil. Mesele, bir yönetim değişikliğine gidilecekse, bunu Ermenistan halkı yapar. Ermeni halkı buradaki idareden, yönetimden artık bizar duruma düşmüştür. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek hale gelmiştir.
SON DAKİKA NORMALLEŞME AÇIKLAMASI: PAZARTESİ AÇIKLAYACAĞIM
Esnemenin başlayacağı iller - Her zaman benim bir sözüm var. Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmalar pazartesi günü kabinenin önüne gelecek, kabinede de bunun müzakeresini tekrar yapacağız. Ne denli istatistiki eğrilerin nerelere vardığını bakanımız bize sunumunu yapacak, bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Burada lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, bütün bunları, otellere varıncaya kadar kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma ifade edeceğim.
"HAYRAN HAYRAN İZLEYECEKLER"
Kanal İstanbul Projesi: Şu anda başta Çevre Şehircilik, Ulaştırma olsun her türlü adımı atmış durumdayız. Ne bundan ana muhalefet ne İstanbul Büyükşehir anlar. Bu benim ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemime dayanan projedir. Biz hizmet etmek istiyoruz, Boğaz'ın ne tür tehditler altında olduğunu benim halkım iyi biliyor. Hala ana muhalefet yaptırmayız, istemezük, hiçbir şeyleri yok. Bir sel afeti oldu İzmir ne hale geldi gördünüz. Tedbirleri yok, attıkları adım yok. İstanbul'da çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin, bu çöpler niye kaldırılmıyor? İstanbul halkı eski Türkiye özlemine mi dönecek. İnadına ifadesini İstanbul'a bir güzellik kazandıracağız, çılgın projemizdir, alternatifleriyle hazırdır. Biz bunu Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz, Avrupa bunu hayran hayran izleyecek. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor.