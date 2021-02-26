Benimle şarkı söyleyince çok mutlu oldum

İstanbul'da önceki gün gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısını söyleyen görme engelli Tuana Şahin, sesiyle milyonları etkiledi. Özel yetenekle girdiği Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nde "Müzik" bölümünü bitiren Tuana, Erdoğan'ın konuşmasından önce sahneye çıktı. Erdoğan'ın da eşlik ettiği Tuana, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde müzik çalışmaları yapıyor. Tuana, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı söylediğim için çok heyecanlandım. Heyecanımı gizleyemedim. Cumhurbaşkanımız eşlik edince çok sevindim, mutlu oldum. Kendimle gurur duydum. Cumhurbaşkanımız 'Maşallah' diyerek tebrik etti. Çok güzel bir andı" dedi.Tuana'nın babası Cumhur Şahin "Kızım doğuştan görme engelli. 2-3 yaşındayken bile konuşmaya çok dikkat ederdi. Kelimeleri yanlış kullandığımızda hemen gelip düzeltirdi. Cumhurbaşkanımızın yanında şarkı söyleyeceği için çok heyecanlıydı. Biz Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz" dedi.