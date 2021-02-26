İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partili (CHP) ilçe belediyelerindeki işçiler toplu sözleşmelerden bir sonuç çıkmayınca ardı ardına grev kararı aldı. İlk Kadıköy Belediyesi işçileri greve gitmiş, sokaklar çöpler içinde kalmıştı. Kadıköy'de anlaşma sağlanması sonucu grev sonlandırılmıştı. Ardından diğer CHP'li ilçe belediyelerinden grev açıklamaları yapılmaya başlandı.

VATANDAŞLAR ÇÖP YIĞINLARINA TEPKİLİ

CHP'li Ataşehir, Kartal ve Maltepe belediyelerinde işçiler grev kararı aldığını açıkladı. Maltepe İlçesi'ndeki grev nedeniyle sokaklar çöpler içinde kalırken, vatandaşlar ise çöp yığınlarından rahatsızlıklarını sosyal medyadan dile getirmeye başladı. Hatta sosyal medyada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çöpleri toplamamasından yakınanlar oldu.

"CHP, ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR. HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYOR."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ise sosyal medya hesabından Maltepe'de çöp yığınlarına fotoğraflarla dikkat çekti. Çam, Maltepe'deki çöp yığınlarının fotoğraflarını paylaşarak CHP'ye şu sözlerle tepki gösterdi: "Her Şey Güzel Olacak" demişlerdi: Ne acıdır ki dünyanın incisi güzel İstanbul'umuz 7 tepesiyle değil de, sokakları kaplayan binlerce çöp tepeleriyle anılmaya başlandı. Maltepe'deki grevler ile CHP'nin geleneksel 3 Ç'si ortaya çıkıyor: Çöp, Çamur, Çukur. Huylu huyundan vazgeçmiyor."