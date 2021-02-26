Diyanet'ten ailelere 'dijital bağımlılık' uyarısı

Dergide, "Ekran başında geçirdiğimiz saatlere bakacak olursak ortaya korkunç sonuçların çıktığı da vakıa. Başımızı telefonlardan veya tabletlerden kaldırıp bir süre düşündüğümüzde, gerçekten dijital bir bağımlılığın ağına düştüğümüzün farkına varıyoruz. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklar ve maddelerden korurken onların bilincinin, ilmekleri yazılımdan oluşan başka örtülerle örtülmesine fırsat vermemeliyiz. Düşünce melekemizi zayıflatan, kontrol altına alan bütün alışkanlıklara karşı dikkatli olmamız gerektiğini unutmamalıyız" ifadelerine yer verildi.

BAĞIMLILIKLARA KARŞI BAĞIŞIKLIK ORDUSU OLUŞTURUN

Dergide, diğer bağımlılıklarda olduğu gibi dijital bağımlılıkların da kişide bir boşluğu doldurduğu hatırlatılarak, "Burada bağımlılığın işlevsel olmasa bile kişiye ne tür kazançlar sağladığına odaklanmak gerekir. Hangi sorumluluğundan kaçmasına, hangi duygusuyla ya da durumla yüzleşmesine engel oluyor? Bunu, organizmanın virüslere ya da hastalıklara karşı geliştirdiği bağışıklık sistemi örneğiyle açıklayabiliriz. Eğer bağışıklık sisteminiz güçlüyse x virüsü, y hastalığı diye ayırmazsınız, tamamına karşı güçlüdür. Bağımlılık türlerinde de benzer bir durum var. Eğer siz kendinizi tanıyorsanız, duygularınızın farkında iseniz ve onlarla nasıl baş edebileceğinizi biliyorsanız, hayata dair sizi heyecanlandıran ve yatağınızdan erkenden uyanmanıza vesile olan bir hayat amacınız varsa bunların her biri sizin bağımlılıklara karşı bağışıklık ordunuzu oluşturur ve sizi korur" ifadeleri kullanıldı.