Emine Erdoğan’ın paylaşımına rekor beğeni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşına girdi. Türkiye'den ve dünyanın pek çok yerinden on binlerce kişi sosyal medya aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Bunlardan biri de eşi Emine Erdoğan oldu.

Twitter'daki kişisel hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el ele tutuştukları bir fotoğraf paylaşan Emine Erdoğan, fotoğrafın altına "iyi ki doğdun" notunu ekledi. Emine Erdoğan'ın bu paylaşımı birkaç saat içinde 65 binden fazla beğeni aldı. 15 binin üzerinde kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Vatandaşlar fotoğrafın altına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini gösteren mesajlar yazdı.