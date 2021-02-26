HDP'li yöneticinin gülmesi tepki topladı

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesinde bir araya geldi. Ellerindeki 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneli' yazılı dövizler bulundular anneler, buradan HDP il binası kadar yürüdü.

HDP'Lİ YÖNETİCİNİN TAVRI TEPKİ TOPLADI

Burada annelerin sitemlerini il binasının balkonunda izleyen HDP il yönetiminde olan Leyla Aşkan, gülerek karşılık verdi. Acılı annelerin yakarışına gülerek karşılık veren Aşkan'ın bu hareketi tepki topladı.

Öte yandan çocuklarını HDP'den istemek için il binasına yürüyen ailelerin gelişini gören bir diğer yönetici ise kapıyı çarparak kapattı.