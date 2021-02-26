İnlerinden çıkamıyorlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada ihraç edilen eski teğmen göz doktoru S.U. itirafçı oldu. S.U., örgüt üyelerinin hatsız telefonlarda ByLock benzeri yeni bir şifreli haberleşme programı kullandıklarını ve örgütsel görüşmelerini bu program üzerinden gerçekleştirdiklerini kaydetti. Örgüt üyesi gaybubet evlerindeki hastaları bile yakalanma korkusuyla dışarı çıkarmadıklarını, onların tedavisi için gizli haberleşme uygulamalarından örgüt üyesi doktorların evlere çağrıldıklarını anlattı. S.U., ihraç olduktan sonra İzmir'den tanıdığı M.Ç.'nin kendisini 'Gürkan' adlı birinin evine götürdüğünü belirterek "Gürkan bize sürecin yeniden toparlanacağını, bize sahip çıkacağını ve kazandığımız paranın yüzde 15-20'sini himmet olarak vermemizi söyledi. Gürkan'ın birkaç telefonu bulunmaktaydı. Bir telefonun içerisinde hat yoktu sadece internet amaçlı kullanıyordu. O telefonun içerisinde ismini bilmediğim bir programdan bize Fetullah Gülen videoları, güncel vaazları izletti" dedi.