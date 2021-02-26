Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu! Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. Yeni normalleşme için Mart ayı işaret edilirken restoranlardan hafta sonu yasaklara kadar birçok karar Bakanlar Kurulu olarak da bilinen Kabine Toplantısı'nda alınacak. Perşembe günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine'de bir sunum yapacağını açıklarken Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında da açıklamalarda bulundu.

YASAKLAR KALKIYOR MU SORUSU BAKANLAR KURULU TOPLANTISI İLE YANIT BULACAK

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu aynı zamanda esnafın da bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Restoranlarda ve kafelerde yapılması beklenen yeni düzenlemelerin Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklanması öngörülüyor.

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Alınacak yeni kararlar, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Bu noktada, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi;