Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A-400m uçak hangarlarının inşaatını inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının bulunduğu heyet, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

AKAR, A400M UÇAKLARININ HANGARLARINI İNCELEDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapımı devam A-400M uçaklarının hangar inşaatlarını inceledi. Daha sonra, A400M uçaklarının bakımlarının yapıldığı hangarı ziyaret eden Bakan Akar, buradaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki incelemelerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, ve Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'da eşlik etti.