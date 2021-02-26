Necmettin Erbakan Ayasofya Camii’nde dualarla anıldı





"CENAB-I ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Anma programını hazırlayanlara teşekkür eden ve Erbakan'ın yıllarca "Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın" sloganı ve hedefiyle gençleri ve bütün milleti harekete geçirdiği Ayasofya Camii'nde olduklarını hatırlatan Fatih Erbakan, "Ayasofya-i Kebir Camisi'nde kendisinin vefatının 10. yıl dönümünde bu Mevlid-i Şerif'i gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bir defa hidayeti ve ilmi kendi bünyesinde birleştiren bir insandı. Hidayet ve ilim en üst seviyede bir kimsede olduğu zaman o insana Ceban-ı Allah feraset nimetini bahşediyor. Bu nedenle ferasetiyle yıllar boyu hem milletimize hem de bütün İslam âlemine adeta bir pusula vazifesi görüş, yön göstermiş bir kimseydi. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun" dedi.