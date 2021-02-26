O saldırganlar yakalandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda F- 16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Ali Hocalı Mezarlığı'nda bulunan mezarları, 21 Şubat Pazar günü tahrip edildi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine mezarlığa gelen polis, şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp yerlere atıldığını, ikiz şehitlerin mezarlarıyla birlikte toplam 79 mezarın da taşlarının kırıldığını belirledi.Mezar taşları onarılırken bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, mezarlara zarar veren 5 şüphelinin kimliklerini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, düzenlenen operasyonla şüphelileri kaldıkları adreslerde kıskıvrak yakaladı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. İfade işlemleri süren zanlıların, mezarları neden tahrip ettiği ise ifadeleri sonrasında ortaya çıkacak. SABAH'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, gözaltına alınanların DEAŞ şüphelisi olduğu ve mezarları kendi ideolojileri doğrultusunda tahrip ettikleri öğrenildi. DEAŞ, "yükseltilmiş mezarların İslam'a aykırı olduğu" gerekçesiyle, Suriye ve Irak'ta da çok sayıda mezar türbeyi tahrip etmişti.