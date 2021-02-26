Rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 6 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siverek Tapu Müdürlüklerinde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla yapılan operasyonda, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan şüphelilerden 6 kişi tutuklandı.

Şüphelilerin merkezi Siverek İlçe Tapu Müdürlüğünde işi olan vatandaşlardan rüşvet istedikleri ve resmi belgeler üzerinde oynama yaparak kamuyu zarara uğrattıkları yapılan takiplerden tespit edilmiştir.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü Tapu görevlisi olmak üzere toplamda 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.