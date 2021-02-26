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Sağlık Bakanı Koca, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti

Sağlık Bakanı , Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü. Koca, Twitter'dan kabul ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Koca, "AB ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeleri ve yeni iş birliği imkanlarını istişare ettik. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 26.2.2021 13:05 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığındaki görüşmede Meyer-Landrut ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, "AB ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeleri ve yeni iş birliği imkanlarını istişare ettik. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti
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