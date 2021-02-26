Sağlık Bakanı Koca, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığındaki görüşmede Meyer-Landrut ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi değerlendirdiklerini belirtti.
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Nikolaus Meyer-Landrut'u Bakanlığımızda ağırlayarak, salgınla mücadeyi değerlendirdik. AB ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeleri ve yeni iş birliği imkânlarını istişare ettik. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum. @EUDelegationTur pic.twitter.com/rPKcQI8ZVa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2021
Bakan Koca, "AB ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeleri ve yeni iş birliği imkanlarını istişare ettik. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu: Tam kapanma olacak mı, gelecek mi? Son dakika | Normalleşme için illerin renk kodu belli oldu! İşte tam liste 1 Mart'ta sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, İstanbul'da yasaklar ne zaman bitecek?