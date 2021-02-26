Sağlık Bakanı Koca, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'u kabul etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığındaki görüşmede Meyer-Landrut ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, "AB ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeleri ve yeni iş birliği imkanlarını istişare ettik. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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