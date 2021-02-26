Sancaktepe’de 28 Şubat darbeler arşivi açılıyor!

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediyesi ile Toplumsal Hafıza Derneği'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen darbelerarsivi.com'un 28 Şubat'ın yıldönümünde kamuoyuna tanıtılacağını sosyal medyadan duyurdu.

28 ŞUBAT DARBESİ HATIRLANACAK!

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, resmi sosyal medya hesabından, "Türk tarihinin kara lekesi olarak bilinen 28 Şubat Darbesi'ni hatırlayacağımız Madun Karanlık İnteraktif Deneyim Sergisi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde http://darbelerarsivi.com'un lansmanı ile açılıyor. 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında sergi ziyaretine bekleriz" ifadelerini kullandı.





İnteraktif deneyim sergisi olan "Madun Karanlık" sergisinin yanı sıra 28 Şubat enstalasyon çalışmasında 28 Şubat darbe sürecini anlatan, temsil eden objelerle o dönemin ruhu yaşatılacak. Sergi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.